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Anne şefkatini bayan veterinerde buldu Ayağı kırılan yavru yaban keçisi başını kendisini tedavi eden veteriner hekimin boynuna böyle yasladı

İHA

Gümüşhane'de bir vatandaş tarafından ayağı kırık halde bulunan bir haftalık yavru yaban keçisi anne şefkatini veterinerin boynuna yaslanarak giderdi.

Anne şefkatini bayan veterinerde buldu Ayağı kırılan yavru yaban keçisi başını kendisini tedavi eden veteriner hekimin boynuna böyle yasladı

Gümüşhane’de bir vatandaş tarafından ayağı kırık halde bulunan bir haftalık yavru yaban keçisi anne şefkatini veterinerin boynuna yaslanarak giderdi.
Yaban hayatına yönelik yaptığı çalışmalarla toplumun her kesiminin takdirini kazanan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) son olarak Gümüşhane’de yaralı yavru yaban keçisi için harekete geçti.
Muammer Atalay isimli vatandaş tarafından yaralı yavru yaban keçisi olduğu ihbarını alan Gümüşhane DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları hayvanı ilk olarak Gümüşhane Belediyesi Rehabilitasyon Merkezine getirdi. Burada veteriner hekim tarafından yapılan ilk kontrolde yavru keçinin sol ön bacağında tam kırık ve sağ arka ayak adalesinde yırtıklar olduğunu belirlendi.
Kemiğinin tamamen kopması nedeniyle ileri bir merkeze götürülmesi gereken yaban keçisi için bölge müdürlüğü ile irtibata geçen DKMP ekipleri yavru keçinin en uygun merkez olarak belirlenen ve Gümüşhane’ye yaklaşık 450 kilometre uzaklıktaki Kars’ta tedavi edilmesini kararlaştırdı.
Kuruma ait araçla Kars’a götürülen yavru yaban keçisi DKMP Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından kontrolleri yapıldıktan sonra protokolleri bulunan Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon, Araştırma ve Uygulama Merkezinde tedavi altına alındı.
Konuyla ilgili fotoğraflar kurumun sosyal medya hesaplarında yayınlanırken, bir haftalık olduğu tahmin edilen ve sol ön bacağı kırık olan yavru yaban keçisinin kendisini tedavi etmek isteyen kadın veteriner hekime anne gibi başını yaslaması dikkatlerden kaçmadı.
Kurum yetkilileri bu mevsimlerin yaban hayatının doğum zamanı olması nedeniyle doğan yavrular görüldüğünde eğer yaralı değilse el sürülmemesi ve kucağa alınmamasını, onları ürkütmeden bölgeden uzaklaşılmasını ve kendilerine haber verilmesini istediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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