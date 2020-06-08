Gümüşhane İl Genel Meclisi 2 aylık aradan sonra toplandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane İl Genel Meclisi 2 aylık aradan sonra toplandı

İHA

Gümüşhane İl Genel Meclisi 2 aylık aradan sonra toplandı

Yeni tip koronavirüs (Covid19) salgını nedeniyle toplantılarına 2 ay ara veren Gümüşhane İl Genel Meclisi, İçişleri Bakanlığı’nın yeni genelgesiyle birlikte Haziran ayı toplantılarına başladı.
İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle verilen aranın ardından Haziran ayında Meclis Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu başkanlığında yapılan toplantıda İl Encümeni ve ihtisas komisyonlarına üye seçimi yapıldı.
Toplantının başlangıcında konuşan Meclis Başkanı Erdoğdu, koronavirüs salgını dolayısıyla ara verilen meclis toplantıların İçişleri Bakanlığının yayınladığı kararla yeniden başladığını söyledi.
Toplantıların gerekli tüm tedbirlerin alınarak yapılacağını dile getiren Başkan Erdoğdu, “Yaklaşık iki aylık aranın adından meclis toplantılarımıza yeniden başladık. Toplantıdan önce meclis salonumuzda sosyal mesafeye uygun şekilde oturma düzeni oluşturuldu. Meclis olarak alınması gereken tüm gerekli tedbirleri alarak toplantılarımıza başladık. İnşallah ülkemiz bu beladan kısa süre içerisinde kurtulur. Yapacağımız toplantıların ilimize ve ülkemize hayırlı olması diliyorum” diye konuştu.
Tüm meclis üyelerinin maske takarak katıldığı toplantıda ilk olarak il encümenine üye seçimi yapıldı. Gizli oy yöntemiyle yapılan seçimde AK Parti’den Mihdat Uçan, Hüseyin Bedir, MHP’den ise Vedat Soner Başer İl Encümeni olarak seçildi.
Bir yıl boyunca görev yapacak olan İhtisas Komisyonlarında Plan ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık komisyonlarına 7, Çevre ve Sağlık, Eğitim, Kültür, Spor ve Sosyal Hizmetler ile Tarım Hzimetleri komisyonlarının ise 5’er üye seçilmesine karar verilirdi.
Yapılan oylama sonucunda Plan ve Bütçe Komisyonuna AK Parti’den Hüseyin Bedir, Mahmut Zengin, Kadir Yıldız, Bahtiyar Soylu, MHP’den Kürşad Karabıçak, Yakup Mehmani Aygün, Bayram Yiğit, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna AK Parti’den Mihdat Uçan, Reşat Çalışkan, Mehmet Emin Erdoğdu, Tuncay Taşdemir, MHP’den Kemal Emiroğlu, Bayram Yiğit, Coşkun Korkmaz, Çevre ve Sağlık Komisyonuna AK Parti’den Tuncay Taşdemir, Sami Tuncay, Reşat Çalışkan, MHP’den Kemal Emiroğlu, Vedat Soner Başer, Eğitim, Kültür, Spor ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna AK Parti’den Hüseyin Bedir, Mahmut Zengin, Bahtiyar Soylu, MHP’den Kürşad Karabıçak, Bayram Yiğit, Tarım Hizmetleri Komisyonuna AK Parti’den Kadir Yıldız, Tuncay Taşdemir, Sami Tuncay, MHP’den Yakup Mehmani Aygün, Coşkun Korkmaz oy birliğiyle seçildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gümüşhane’de karantina sonrası doğa ile ilk buluşma Gümüşhaneli dağcılar pandemi sürecinin ardından yaklaşık 3 ay sonra ilk doğa yürüyüşünü Dipsiz Göl ve göller bölgesine gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Gümüşhane’de karantina sonrası doğa ile ilk ...
Gümüşhaneli muhtar, evini gurbetçilere ücretsiz tahsis edecek
YEREL HABERLER Gümüşhaneli muhtar, evini gurbetçilere ücretsiz ...
Gümüşhaneli muhtar, evini gurbetçilere ücretsiz tahsis edecek
YEREL HABERLER Gümüşhaneli muhtar, evini gurbetçilere ücretsiz ...
Bu manzara yılda sadece 15 gün görülüyor Gümüşhane’de sarı çiçekler kilometrelerce uzunluktaki vadiyi sarmaladı
YEREL HABERLER Bu manzara yılda sadece 15 gün görülüyor Gümüşhane’de ...
Anne şefkatini bayan veterinerde buldu Ayağı kırılan yavru yaban keçisi başını kendisini tedavi eden veteriner hekimin boynuna böyle yasladı
YEREL HABERLER Anne şefkatini bayan veterinerde buldu Ayağı kırılan ...
Gümüşhaneli çiftçilerin 'kene' endişesi
YEREL HABERLER Gümüşhaneli çiftçilerin 'kene' endişesi
Korona virüs tedbirleri alınan tabiat harikası Limni Gölü ziyaretçilerini bekliyor
YEREL HABERLER Korona virüs tedbirleri alınan tabiat harikası Limni ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X