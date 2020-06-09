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Dipsiz Göl'den iyi haber; su doluyor

DHA

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE´nin Taşköprü Yaylası´nda yasal izinle yapılan define kazısı sonucu yok olan ve eski haline dönüştürülmesi için su takviye edilen Dipsiz Göl, kış aylarında biriken ve buz tutan karın erimesi ile su tutmaya başladı. 1,5 metre su seviyesine ulaşan ve kurbağaların yüzdüğü gölde canlı yaşam da geri döndü.  Kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2140 metre yükseklikte olan, manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'ndaki Dipsiz Göl'de, 'define' söylentisi üzerine ismi açıklanmayan 2 kişi, kazı için başvuruda bulundu. Trabzon Kültür...

Dipsiz Göl'den iyi haber; su doluyor

<br>Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE´nin Taşköprü Yaylası´nda yasal izinle yapılan define kazısı sonucu yok olan ve eski haline dönüştürülmesi için su takviye edilen Dipsiz Göl, kış aylarında biriken ve buz tutan karın erimesi ile su tutmaya başladı. 1,5 metre su seviyesine ulaşan ve kurbağaların yüzdüğü gölde canlı yaşam da geri döndü. <br>Kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2140 metre yükseklikte olan, manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'ndaki Dipsiz Göl'de, 'define' söylentisi üzerine ismi açıklanmayan 2 kişi, kazı için başvuruda bulundu. Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün olumlu görüşleri üzerine Gümüşhane Müze Müdürlüğü'nce ilgili kişilere define arama ruhsatı verildi. Bölgede, geçen yıl 6 Kasım'da jandarma yetkililerinin eşlik ettiği kazıda suyu tahliye edilen göl alanı, iş makineleri ile kazıldı. Jandarma ekipleri, kazı alanına kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. Kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de, 4 gün sürdürülen kazı çalışmaları, define bulunamayınca sonlandırıldı. Buzul Çağı'ndan kalma, 12 bin yıllık Dipsiz Göl'de tamamlanan kazı çalışmalarının ardından ekipler, alandan ayrıldı. Yol seviyesi ile birleştirilen göl alanı taş ve toprak yığını haline döndü.<br>2 MÜDÜR, 1 MEMUR AÇIĞA ALINMIŞTI<br>Olayın duyulmasının ardından, tepki çeken kazıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gümüşhane Valiliği tarafından başlatılan çifte soruşturma kapsamında; Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Ateş, Müze Müdürü Elif Öktem ile müze müdürlüğü çalışanı Yunus Ağa açığa alındı. Gümüşhane Valiliği'nce de kazı izni raporunun özensiz hazırlandığı açıklandı. Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi ve Ankara Barosu, Dipsiz Göl´de define arama ruhsatı veren sorumlular hakkında `görevi kötüye kullanma´ suçundan kamu davası açılması için savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.<br>EYLEM PLANI HAZIRLANDI<br>Kazı sonrası toprak doldurularak kapatılan Dipsiz Göl'ün eski haline döndürülmesi için çalışma başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan 4 maddelik Eylem Planı kapsamında göl için alana dökülen, dayanıksız toprak çıkarıldı. Yerine ise suya dayanıklı kireçli ve killi toprak döküldü. Silindirle tabanı hazırlanan göl alanına, yandaki dereden boru hatlarıyla doğal kaynak suyu verilmeye başlandı. Çalışmalar, Gümüşhane Valiliği'nin koordinesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü´nce akademisyen ve jeologların nezaretinde yürütüldü. Göl çevresinin flora ve endemik türlerinin korunmasına yönelik de çalışma gerçekleştirildi.<br>SU TUTMAYA BAŞLADI<br>Kış aylarında yağan karla Dipsiz Göl alanı dolmuştu. Göl, karın yaz ayları ile erimeye başlamasıyla su tutmaya başladı. Rehabilitasyon çalışmalarının ardından kar sularının erimesiyle göl çanağında su seviyesi 1,5 metreye ulaştı. Gölün bulunduğu yamaçtaki karların erimesiyle birlikte göldeki su miktarının daha da artacağı belirtildi. Kurbağaların yüzdüğü gölde canlı yaşam da canlanmaya başladı. Uzmanlar, bölgedeki kuraklık nedeniyle göle doğal ortamdan biraz daha su takviyesinin yapılmasını önerdi. Gümüşhane Valiliği ekipleri uzman önerileri doğrultusunda alanın yakınındaki dereden bölgeye bir miktar su aktarımını sağlayacak. Göl böylece eski haline dönmüş olacak.DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR<br>2020-06-09 14:12:50<br>

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