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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oğul veren arılar cadde ortasındaki ağaca konunca paniğe neden oldu

İHA

Oğul veren arılar cadde ortasındaki ağaca konunca paniğe neden oldu

Gümüşhane’de oğul veren arılar kent merkezinin en işlek caddesindeki bir ağacın üzerine konunca korku ve paniğe neden oldu.
Oğul vererek kovandan çıkan ve nereden geldiği bilinmeyen arılar Gümüşhane’nin en işlek caddesi olan Atatürk Caddesindeki bir lokantanın önündeki ağacın üzerine kondu.
Çok sayıda banka şubesinin de bulunduğu caddede oldukça işlek bir saat diliminde gerçekleşen olayın ardından olayın olduğu alanda vatandaşlar ve esnaflar korku ve paniğe kapılırken binlerce arı kısa süre içerisinde ağacın dalında toplandı.
O sırada bir banka ATM’sinde para çekmek için bekleyen arıcılar tarafından müdahale edilen olayda arıcılar bölgeye getirdikleri kovana vatandaşların meraklı bakışları arasında uzun uğraşlar sonucunda kraliçe arı başta olmak üzere diğer arıları da koyarak aldı.
Çok sayıda arının etrafta uçuşması yoldan geçen vatandaşlarda korku ve telaşa sebep olurken, arıcılar Gazi Kaanoğlu ve Yılmaz Döner’in yardımıyla kovana koyulan arılar olay yerinden götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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