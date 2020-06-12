Gümüşhane'de keneye karşı ilaçlamalı mücadele Gümüşhane’de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı'na karşı il genelinde tüm büyükbaş hayvanlar ve ahırlar ilaçlanmaya başlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane'de keneye karşı ilaçlamalı mücadele Gümüşhane’de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı'na karşı il genelinde tüm büyükbaş hayvanlar ve ahırlar ilaçlanmaya başlandı

İHA

Gümüşhane'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı'na karşı il genelinde tüm büyükbaş hayvanlar ve ahırlar ilaçlanmaya başlandı.

Gümüşhane'de keneye karşı ilaçlamalı mücadele Gümüşhane’de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı'na karşı il genelinde tüm büyükbaş hayvanlar ve ahırlar ilaçlanmaya başlandı

Gümüşhane’de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı'na karşı il genelinde tüm büyükbaş hayvanlar ve ahırlar ilaçlanmaya başlandı.
Vali Kamuran Taşbilek’in talimatlarıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen “Ektoparaziter İlaç Alım Projesi” kapsamında başlatılan çalışmada Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri KKKA hastalığına sebep olan kenelerle mücadele kapsamında il ve ilçelerde büyükbaş hayvanları ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.
Türkiye’de 2002 yılından itibaren görülmeye başlayan ve önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına neden olan kenelere karşı il genelinde tüm büyükbaş hayvanların ilaçlanmaya başlandığını ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen, “Müdürlüğümüze bağlı ekipler köylerde, büyükbaş hayvanları kenelere karşı ilaçlarken vatandaşlara da kene hakkında bilgiler verildiğini belirterek, Üreticilere ilaçlamanın nasıl yapılması gerektiğini uygulamalı olarak gösteriliyor. Ekipler ayrıca gittikleri köylerde de halka keneden korunma yöntemleri hakkında bilgiler veriyor. İl Müdürlüğü olarak Sayın Valimizin talimatlarıyla 2020 yılı için “Ektoparaziter İlaç Alım Projesi” hazırlanarak İl Özel İdaresi bütçesi kaynaklarından 2 bin litre ektoparaziter ilaç temin edildi” dedi.
Son yıllarda keneler tarafından bulaştırılan ve insanlarda ateş halsizlik iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda ölüme kadar seyreden bir hastalık olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının taşıyıcısının özellikle “Hyalomma” türüne ait keneler olduğunu kaydeden Birşen, “Keneler otlaklar, çalılıklar ve kırsal alanlarda yaşayan, küçük oval şekilli, 8 bacaklı, uçmayan, sıçramayan, yerden yürüyerek vücuda tırmanan eklembacaklı hayvanlardır. Keneler insan ve hayvanlardan kan emerken virüsleri de bulaştırırlar. Ülkemiz ve özellikle ilimiz kenelerin yaşaması için coğrafi açıdan oldukça uygun bir yapıya sahiptir. İlimizde mevsimsel olarak artış gösteren Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı zoonoz bir hastalık olduğu için kenelerle de mücadele etmek gerekmektedir. Bu bakımdan hem hayvan sağlığı hemde insan sağlığını tehdit eden bu hastalığa karşı bilinç oluşturmak ve özellikle hayvanlarda parazit enfestasyonu oluşturan kenelerle mücadele etmek gerekmektedir. İlimizde büyükbaş hayvanlara uygulanacak ektoparaziter ilaç sayesinde insanlarımıza kene yoluyla bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına da karşı önleyici tedbir alınmış olacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yıkıntılar arasında bir tarih çıktı Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yıkılan bir binada bulduğu tarihi eserleri müzeye teslim etti
YEREL HABERLER Yıkıntılar arasında bir tarih çıktı Gümüşhane'nin ...
Su verilen Dipsiz Göl, doluyor
YEREL HABERLER Su verilen Dipsiz Göl, doluyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X