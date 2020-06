Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Gümüşhane’de Bakan Kurum’dan Gümüşhane’ye müjdeler

Bir dizi inceleme ve resmi ziyaret programı için Gümüşhane’ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şehrin temel alt yapı ve çevre sorunlarıyla ilgili çok sayıda projeleri hayata geçirecek müjdeler verdi.

Gümüşhane Valiliği önünde Vali Kamuran Taşbilek, milletvekilleri Hacı Osman Akgül, Cihan Pektaş, Belediye Başkanı Ercan Çimen ve kalabalık bir heyet tarafından karşılanan Bakan Kurum, Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Daha sonra ilçe ve belde belediye başkanları ve beraberindeki üst düzey bürokratlarla değerlendirme toplantısı yapan Bakan Kurum, toplantının ardından gazetecilerin karşısına geçti.

Burada yaptığı açıklamada Gümüşhane’ye ilişkin sorunları, problemleri hep birlikte istişare etmek ve Gümüşhane’nin 50100 yılını planlayacak projelerin kararını almak üzere buraya geldiklerini kaydeden Bakan Kurum, “Covid19 süreci sebebiyle şehirlerimize ziyaretlerimizi ertelemiştik. Ziyaretler dışında da video konferanslarla şehirlerimizin ihtiyaçları, talepleri neyse bu talepleri karşılama sürecine girdik. Bu süreçte de ihtiyaç olan neyse o ihtiyaçları hemen vatandaşımızın o taleplerini giderecek projeleri gerçekleştirmeye çalıştık” dedi.

Bugüne kadar son 18 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Gümüşhane’ye 15 milyar liralık yatırım yapıldığını hatırlatan Bakan Kurum, “Alt yapıdan üst yapıya, sosyal donatılara, okullara, hastanelere, eğitim alanlarına kadar birçok inşaatımızı tamamladık ve Gümüşhaneli vatandaşımızın hizmetine sunduk. Bunun dışında sosyal konutla ilgili çok önemli projeler geliştirdik. Bugüne kadar Gümüşhanemize bin 900 sosyal konut inşasını yaptık. Hem şehrin dönüşümü anlamında hem de vatandaşlarımızın sosyal konut çerçevesinde ihtiyaçlarını gidererek bu projeleri gerçekleştirdik. Şimdi de yine Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu 50 bin ve 100 bin sosyal konutluk projeler kapsamında 98 konut Köse ilçemize, Gümüşhane ve Arzularkabaköy beldemize toplamda 300 konut inşası gerçekleştiriyoruz. İnşallah kuralarımızı da en yakın zamanda gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede vatandaşlarımızın konutlarını en kısa zamanda kendilerine teslim edeceğiz” diye konuştu.

Tarım köy projeleri kapsamında Köse ilçesinde 216 konutluk bir proje hazırladıklarını ve taleplerini de yakın zamanda alacaklarını ifade eden Bakan Kurum, şimdiden tüm konutların Gümüşhaneli vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Gümüşhane’de yaptıkları toplantıda istişare ile kentin geleceği adına, şehircilik adına çok önemli kararlar aldıklarını ifade eden Bakan Kurum, bu kararları da paylaştı.

Şehrin merkezinde mevcut Hükümet Konağını da kapsayan 30 bin metrekarelik alanın hep birlikte alınan karar çerçevesinde kent meydanı haline getirecek bir çalışma yapacaklarını ifade eden Bakan Kurum, “Bu çalışma çerçevesinde 30 bin metrekarelik alanda valiliğimizi, adliyemizi, halk eğitim merkezimizin taşınma sürecini gerçekleştireceğiz. Yıl sonuna kadar bu taşınma süreci tamamlanacak ve bu bulunduğumuz alanda kadim medeniyetimizden gelen eski valilik binamızın inşasını, bu inşayı yaptıktan sonra bu binayı şehrin kültür, sanat ve sosyal işlerinde kullanmak üzere yine valiliğimiz bünyesinde değerlendireceğiz. Meydanımızın altında şehrimizin ihtiyaçlarını giderecek bir kapalı otoparkımız olacak. Bu kapalı otoparkta da yine vatandaşlarımız huzur içerisinde araçlarını park edecekler. Şehrin meydanında nefes alacaklar ve buradaki sosyal donatılarda da her türlü ihtiyaçlarını gidermiş olacaklar. Yıl sonuna kadar buradaki binalarımızın taşınma sürecini gerçekleştireceğiz ve bu yıl sonu da ihalemizi gerçekleştirip inşallah 2023’e giden yolda Gümüşhanemizi şehircilik anlamında çok daha üst noktalara taşıyacak, hepimizin hayal diye gördüğü bu projeyi hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız” şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, şehirde yıllardır konuşulan rüya projelerden birisi olan Süleymaniye Kayak Merkezi projesine de sahip çıkarak, “Tarihi Süleymaniye Mahallemizin üst tarafında valiliğimiz eliyle eski binalarımızın restorasyonlarını gerçekleştiriyoruz. Atalarımızdan bize miras kalan eserlerin ihyasını gerçekleştiriyoruz. Hemen üst tarafında yaz ve kış turizmini canlandırmak amacıyla bir kayak tesisi inşasını valiliğimiz ile birlikte gerçekleştireceğiz. Bu proje kapsamında 4 milyon lirası hibe, 8 milyon lirası kredi olmak üzere İller Bankası ve valiliğimizin gerçekleştireceği bu projeyi de Gümüşhanemize kazandırmış olacağız” dedi.

İl Özel İdaresine köylerde yaşayan vatandaşlara daha iyi hizmet vermek amacıyla 2 çöp kamyonu ve köylerdeki çöp konteyneri ihtiyaçlarını gidermek için konteyner yardımı yapacaklarını belirten Bakan Kurum, “81 ile 81 milyon metrekare Millet Bahçesi projelendirdik. Her ilimizde en az bir tane Millet Bahçesi olsun istiyoruz. Gümüşhanemizde de bu projeye ilişkin alan çalışmalarımızı yapıyoruz inşallah 2021 yılı içerisinde de Millet Bahçesi projesini bitirmiş ve inşasına başlamış olacağız. Gümüşhane kent merkezinde 110 dönümlük alanda 97 yapı var ve bu yapılar deprem çerçevesinde risk teşkil ediyor. 110 dönümlük alanda da bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile bu projeyi yürüteceğiz. Bu çerçevede şehrimize yeni bir alan kazandırmış ve vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde onlara taşınma yardımı, kira yardımı yapmak suretiyle de mahallemizin dönüşümü sağlamış olacağız. Aynı zamanda burada sosyal konut ve rezerv konut üreteceğiz, bu çerçevede şehrin içinde dönüştürülmesi gereken alanlara ilişkin elimizdeki rezerv konutlarla birlikte bu alanı değerlendirmiş olacağız” diye konuştu.

5 kilometrelik kısmı yapılan bisiklet yolunu da üniversiteden çıkıp şehir stadına giden yolda 10 kilometreye tamamlayacaklarını ve bunun için hazırlanan 4 milyon liralık projenin 2 milyon lirasını hibe, 2 milyon lirasını da kredi olmak üzere Gümüşhane Belediyesine göndereceklerini dile getiren Bakan Kurum, “Daha önce projelendirdiğimiz Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Caddesi sokak sağlıklaştırma projesi vardı. Yaklaşık 6 milyon lira bedelli projede de yine hibe ve kredi desteği ile birlikte vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verecek, huzur içerisinde yaşayabilecekleri bu sokak sağlıklaştırma projesini de yürütüyor olacağız” diye konuştu.

İlçelerde yapılacak olan çalışmalardan da bahseden Bakan Kurum, “Kelkit Küçükcami Mahallemizde 7 hektarlık alanda bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştiriyoruz. Kelkit Belediyemizle birlikte bakanlığımız bu projeyi yürütecek. Zemin artı beş katı geçmeyecek yerel ve yatay mimari esaslı bu kentsel dönüşüm projemizi etaplar halinde 500 konut projelendireceğiz ve inşallah Kelkit’te de şehircilik adına önemli bir adımı atmış olacağız. Kelkit ilçemizde Kelkit Çayı kenarında 15 bin metrekarelik bir alana Millet Bahçesi projelendiriyoruz. Bu proje için de Kelkit Belediyemize bakanlığımızla yürütülecek bu proje kapsamında 1 buçuk milyon lira hibe, 1 buçuk milyon lira kredi vermek suretiyle İller Bankası, Bakanlık ve Kelkit Belediyemiz bu projeyi ortaklaşa yürütecek. Köse, Şiran, Torul, Kürtün belediyelerimizin atık su artırma, kanalizasyon, çevre düzenlemesi, çöp kamyonu, çöp konteyneri ihtiyaçlarını konuştuk. Belediyelerimizin ihtiyaçlarına, taleplerine, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek amacıyla destekte bulunduk. Her ilçemizde vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşayacağı alanları belediye başkanlarımızla birlikte yapacağız. Belde belediyelerimizin de taleplerini aldık. Hepsine hem maddi hem de teknik anlamda desteklerimizi sağladık ve bu kapsamda da inşallah 2023’e giden yolda Gümüşhanemizi şehircilik anlamında vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına da bir üst seviyeye taşımak istiyoruz. Altın kalpli insanların şehrine geldik ve inşallah onlara daha iyi hizmet verecek bu projeleri tüm ekip olarak gerçekleştireceğiz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Bakan Kurum daha sonra Katı Atık ve Atık Su Aktarma İstasyonu ile Millet Bahçesi yapılması planlanan alanlarda incelemelerde bulunduktan sonra Sema Doğan Yaşam Alanında da inceleme yaptı.

