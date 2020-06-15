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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane yaylalarını yürüyerek keşfediyorlar

İHA

Gümüşhane yaylalarını yürüyerek keşfediyorlar

– Kayıtlı 430 yaylasıyla Doğu Karadeniz Bölgesinin en fazla yaylaya sahip şehri olan Gümüşhane’de yüksek zirvelerdeki yaylalar hem vatandaşların hem de doğa severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle normalleşme süreci kapsamında doğa yürüyüşü faaliyetlerine yeniden başlayan Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi sporcular yüksek zirvelerdeki yaylaların bulunduğu alanlarda doğa yürüyüşlerine devam ediyor.
Rotalarını bu hafta binlerce yıllık kadim yayla kültürünün yaşatıldığı yaylaların yer aldığı Yücebelen köyüne çeviren GÜDAK üyesi sporcular köyün etrafını yay gibi çizen parkurda her yıl olduğu gibi bu yıl da yürüyüş düzenledi.
Güneşli bir havada Yücebelen köyünün Büyük Silve Mahallesinde bin 500 metre rakımdan yürüyüşe başlayan sporcular ilk olarak otantik yayla evlerinin bulunduğu Livade yaylasına ulaştı. 19 kişilik grup burada fotoğraf çekildikten sonra çiçeklerle bezenmiş ve doğayı bir halı gibi sarmış yeşillikler üzerinde, kuş sesleri eşliğinde yüksek çam ağaçlarının arasından Galimide Yaylası ve oradan da Büyük Yaylaya ulaştı.
Burada dolu ve yağmur yağışına yakalanan sporcular Ali Özcan’ın yayla evinde hazırladığı patatesleri ve yanında getirdikleri azıklarını yiyip sıcak çay içerek bir süre dinlendi.
Yağışın etkisini azaltmasının ardından yeniden yürüyüşe başlayan sporcular başladıkları nokta olan Büyük Silve Mahallesine inerek bin 500 metreden 2 bin 311 metre rakıma kadar iniş ve çıkış yaptıkları 14 kilometrelik parkuru tamamladı.
Etkinliğe katılan ve bölgeyi ilk gez görme fırsatı bulan öğretmen Arif Mete Ertürk, yaklaşık 5 yıldır görev yaptığı memleketinde GÜDAK’la birlikte coğrafyayı daha iyi tanıma imkanı bulduğunu belirterek, “İlk defa buraları gezdim ve gördüm. Doğu Karadeniz Bölgesinde en fazla yaylaya sahip Gümüşhane'nin diğer yayları ve köylerini de görmek isterim. Yürüyüşte hep birlikte doğanın, yayla sularının tadını çıkardık. İnsanın televizyon ve bilgisayar başından kalkıp kendisine zaman ayırması, ayrıca yaşadığı coğrafyayı iyi tanımaları gerekiyor. Ruh sağlığımız ve fiziksel sağlığımız hareket etmeye, temiz havaya ve doğada zaman geçirmeye bağlı. Ayrıca kuş sesleri eşliğinde insanlarla iletişim kurmak, yeni insanlar tanımak çok keyifliydi” diye konuştu.
Her yıl mutlaka gitmeye çalıştıkları parkurlardan birisinde yürüyüş düzenlediklerini kaydeden GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut ise “Her yıl bize güzel manzaraları sunan bu parkur bu yıl da çok güzeldi. Livade yaylasının eşsiz güzellikteki yayla evleri ve daha sonraki orman arası çiçeklerle bezenmiş bir doğadan Galemida ve büyük yaylaya varış yaklaşık 4 saat süren bu ilk bölüm büyük yaylada öğle yemeği molasıyla son buldu. Toplam 14 kilometre olan parkurumuzu 7 saatte bitirdik. Bize rehberlik eden arkadaşımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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