Korku, heyecan ve adrenalin arayanlar burada 240 metrelik yüksekliği ile Türkiye ve Avrupa’nın en yüksek cam teraslarından birisi Gümüşhane’de bulunuyor Torul Kalesi Cam Seyir terasında tüm tedbirler alındı, ziyaretçiler bekleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korku, heyecan ve adrenalin arayanlar burada 240 metrelik yüksekliği ile Türkiye ve Avrupa’nın en yüksek cam teraslarından birisi Gümüşhane’de bulunuyor Torul Kalesi Cam Seyir terasında tüm tedbirler alındı, ziyaretçiler bekleniyor

İHA

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki tarihi kalenin yanında 240 metre yüksekliği ile Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek seyir teraslarından biri olma özelliğini taşıyan Torul Kalesi Cam Seyir Terasında koronavirüs tedbirleri alınarak ziyaretçi kabulüne başlandı.

Korku, heyecan ve adrenalin arayanlar burada 240 metrelik yüksekliği ile Türkiye ve Avrupa’nın en yüksek cam teraslarından birisi Gümüşhane’de bulunuyor Torul Kalesi Cam Seyir terasında tüm tedbirler alındı, ziyaretçiler bekleniyor

Gümüşhane’nin Torul ilçesindeki tarihi kalenin yanında 240 metre yüksekliği ile Türkiye ve Avrupa’nın en yüksek seyir teraslarından biri olma özelliğini taşıyan Torul Kalesi Cam Seyir Terasında koronavirüs tedbirleri alınarak ziyaretçi kabulüne başlandı.
Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen birçok adrenalin tutkununu ağırlayan ve hem ilçe merkezi hem Harşit Çayı hem de yüksek zirvelerin eşsiz manzarasını ziyaretçilerine sunan Torul Kalesi Cam Seyir Terası yükseklik korkusu olanlara zor anlar yaşatıyor.
Her yıl ortalama 3 milyon aracın geçiş yaptığı GümüşhaneTrabzon bölünmüş karayoluna 1,5 kilometre mesafede olması nedeniyle ulaşım sorununun olmadığı Torul Kalesi Cam Seyir Terası, koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verdiği faaliyetlerine tüm hazırlıklar tamamlanarak yeniden başladı.
Salgın nedeniyle geçtiğimiz yıllara göre daha sakin bir sezon başlangıcı yapan tesiste sosyal mesafe, dezenfektan ve maske tedbirleri alındı. 1 Haziran’dan bugüne 3 bin kişinin ziyaret ettiği alan Gümüşhane’nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en gözde turizm merkezlerinden biri haline geldi.
Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Söğütlü Beldesinden gelen Mehmet Alperen Türkel, buraya ilk defa geldiğini belirterek, “Daha önce cam teraslara çıkmıştım ama yüksek olması nedeniyle insanda yine de ister istemez korku ve heyecan oluyor. Burada korku, heyecan ve adrenalin bir arada yaşanıyor. Herkesi davet ediyorum” dedi.

“Bu yükseklikte cam teras Türkiye’de çok az, belki de hiç yok”
Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir ise tesisi İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeden sonra kapattıklarını ve o zaman zarfında eksikleri tamamladıklarını kaydederek, “Normalleşme süreci başladıktan sonra da her türlü tedbiri alarak ziyaretçilerimizi almaya başladık. Hem sosyal mesafe hem dezenfektan hem maske konusunda tüm çalışmalarımızı tamamladık. Bu süreçte gelen ziyaretçi sayımız fazla değil. 1 Haziran’dan bugüne 3 bine yakın ziyaretçimiz oldu. Herkesi burayı görmeye davet ediyoruz. Bu yükseklikte cam teras Türkiye’de çok az, belki de hiç yok. Çok güzel bir manzarası var. Ekibimizle beraber herkesi bekliyoruz. Biz hazırız” diye konuştu.
Başkan Özdemir otopark sorunu olmayan alanda 2 ayrı çay ocağı, restoran, hediyelik eşya satış reyonları bulunduğunun altını çizerek “Torul Kalesi Cam Seyir terası herşeyiyle hazır, ziyaretçilerini bekliyor” çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu açıklaması, Gümüşhane´de kurallara uyumu artırdı
YEREL HABERLER Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu açıklaması, ...
Gümüşhane’de maske takma oranı bir gecede arttı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşamki açıklamalarının ardından vatandaşlarda hem üzüntü hem de kızgınlık hakim
YEREL HABERLER Gümüşhane’de maske takma oranı bir gecede ...
Gümüşhane’de minibüsle otomobil çarpıştı: 11 yaralı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de minibüsle otomobil çarpıştı: 11 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X