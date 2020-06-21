Ernek Yaylası'ndaki doğal göl, ilgi görüyor

<br>Sinan UÇAR/KELKİT (Gümüşhane), (DHA) - GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesine bağlı Söğütlü beldesinde yer alan Ernek Yaylası, içinde barındırdığı doğal gölle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.<br>Kelkit'in Söğütlü beldesinde, deniz seviyesinden 1800 metre yükseklikte kalan Ernek Yaylası, gölü, orman ve bitki örtüsü ile ilgi çekiyor. Yaylanın turizme kazandırılması için göl çevresinde bungalovlar ve sosyal tesisler yapılması planlanıyor. İlçe merkezine yakınlığı ve doğayla iç içe olması dolayısıyla ilgi çeken yayla, ziyaretçilerin de beğenisini topluyor. <br>Ernek Yaylası'ndaki gölün 20 yıldır doğallığını koruduğunu söyleyen Söğütlü Belediye Başkanı Salim Koç, "Gölümüz 20 bin metrekare alana sahiptir. Gölümüzü 20 yıldır bozulmadan günümüze kadar gelmiştir. Yaylamız 1800 rakımdadır ve doğayla iç içedir. Sadece ilçemizden değil, şehir dışında da gölümüze gelen birçok vatandaşımız vardır. Gölümüzün büyüklüğü, doğayla iç içe olması ve temiz havaya sahip olması nedeniyle insanları cezbediyor. Erzincan, Kelkit, Gümüşhane ve birçok ilden gölümüze gelen misafirlerimiz oluyor" dedi.<br>'ZİYARETÇİ SAYISI ARTACAK'<br>Gölü turizme kazandırmak için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Koç, "Gölün çevresine bungalov evler, butik oteller, yürüyüş yolları gibi çalışmalarımız bittiğinde gölün tercih edilme oranı yükselecek. Gelen misafirlerimiz gölün konumu çok beğendiklerini söylüyorlar. Göl alanının bozulmaması bizim en büyük avantajımız. Dört mevsim insanlar buraya gelebilir. Şu anda gölümüzde balıklarımız var, isteyen vatandaşlarımız balıkları avlayabiliyor" diye konuştu.<br>Belde sakinlerinden Gürcü Aslan, yaylarını çok sevdiklerini belirterek, "Bu yaylaya aşığız, geliyoruz, burada temiz hava alıyoruz. Gölümüzün tadını çıkarıyoruz. Gölü görmek için şehir dışından da gelen vatandaşlarımız oluyor" dedi. <br>Ömer Eroğlu da "Beldemize her geldiğimizde yaylamıza çıkıp gölümüzün yanında vakit geçiyoruz. İnsanlarında böyle bir güzellikten haberdar olması gerekiyor. Koronavirüsten sonra insanlarda daha temiz ve doğal alanları tercih ediyor. Normalleşme sürecinden sonra insanlarımız daha çok tercih etmeye başladı" diye konuştuDHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Kelkit Sinan UÇAR<br>2020-06-21 08:45:16<br>

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