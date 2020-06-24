Köse’de 4 açılış birden

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köse’de 4 açılış birden

İHA

Köse’de 4 açılış birden

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Köse ilçesinde 4 ayrı kurumun açılışını gerçekleştirerek bir dizi incelemelerde bulundu.
Köse Kaymakamlığı tarafından düzenlenen program kapsamında eşi Sibel Taşbilek’le birlikte ilçeye giderek bir dizi incelemelerde bulunan Vali Taşbilek, ilk olarak Köse Tapu Müdürlüğü'nün yeni taşındığı hizmet binasının açılışını gerçekleştirerek Erzincan Tapu Kadastro Bölge Müdürü Hasan Dayıkaraca ve diğer yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Köse Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler’ın eşlik ettiği açılış programı kapsamında daha sonra İlçe Nüfus Müdürlüğü binasının açılışını gerçekleştiren Vali Taşbilek, eski halk eğitimi merkezi binasının yenilenmesi sonucu müstakil binasına kavuşan 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulunun açılışını gerçekleştirerek sınıfları ve diğer tesisleri gezdi.
Son olarak Aydın Doğan Halk Eğitimi Merkezi hizmet binası ve Aydın Doğan Aile Yaşam Merkezinin açılışını yaparak buralarda incelemelerde bulunan Vali Taşbilek, ilçede açılışı gerçekleştirilen tüm tesislerde emeği geçenlere teşekkür ederek hayırlı olması temennisinde bulundu ve buralarda çalışacak personelden vatandaşlara güler yüzlü hizmet vermelerini istedi.
Aydın Doğan Vakfı tarafından kız yurdu olarak yaptırılan binada öğrenci kalmayınca yine Aydın Doğan’ın adıyla Halk Eğitimi Merkezi ve Aile Yaşam Merkezi olarak hizmet verecek olan tesiste yaptığı açıklamada Gümüşhaneli hayırsever işadamı Aydın Doğan’a teşekkür eden Vali Taşbilek, “Köse’nin kadınlarını biz Kabaktepe’den biliyoruz, çok aydın, çok özel insanlar. Burada kadınlarımıza bir yaşam merkezi yapma yolunda güzel bir çaba oldu. Aydın Doğan Vakfımızın çok büyük katkısı var. Başta Aydın Doğan olmak üzere Doğan ailesine ve Aydın Doğan Vakfına çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu hizmet ilçemize güzellikler katacaktır. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Açılış programının ardından Köse Belediyesi tarafından yaptırılan pazar yeri inşaatı ve düğün salonu inşaatlarında da incelemelerde bulunan Vali Taşbilek, Belediye Başkanı Turgay Kesler’e çalışmalarla ilgili düşüncelerini aktararak teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Baraj gölü çöplüğe döndü Torul Barajında kirliliğin önüne geçilemiyor Mahalle sakinleri yaz tatillerini çöp toplayarak geçiriyor
YEREL HABERLER Baraj gölü çöplüğe döndü Torul Barajında kirliliğin ...
Gümüşhane’de 72 bin lavanta fidesi daha toprakla buluştu 2 yılda 110 dekar alana lavanta dikildi Lavanta yağı çıkarma ünitesi de kuruldu
YEREL HABERLER Gümüşhane’de 72 bin lavanta fidesi daha toprakla ...
Gümüşhane'de tedbirler sıklaştı, maske takma oranı arttı
YEREL HABERLER Gümüşhane'de tedbirler sıklaştı, maske takma oranı ...
Bu çilekler çok farklı Gümüşhane’de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
YEREL HABERLER Bu çilekler çok farklı Gümüşhane’de çileklerini türkü ...
El frenini çekmeyi unutunca
YEREL HABERLER El frenini çekmeyi unutunca
Otomobilde arkadaşını başından vurup, dere kenarında ölüme terk etti
YEREL HABERLER Otomobilde arkadaşını başından vurup, dere kenarında ...
Gümüşhane’de cinayet
YEREL HABERLER Gümüşhane’de cinayet
Ölmeden önce görülmesi gereken yerler arasında gösteriliyor Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nı görenler kendini başka bir gezegende hissediyor
YEREL HABERLER Ölmeden önce görülmesi gereken yerler arasında ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X