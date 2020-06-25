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Gümüşhane’de sokak hayvanları susuz kalmayacak Gönüllü gençler hazırladıkları sulukları mahallelere yerleştiriyor

İHA

Gümüşhane Gençlik Merkezi, sıcak yaz günlerinde sokak hayvanlarının susuz kalmaması için hazırladığı 'Mini patiler susuz kalmasın' projesini hayata geçirdi.

Gümüşhane’de sokak hayvanları susuz kalmayacak Gönüllü gençler hazırladıkları sulukları mahallelere yerleştiriyor

Gümüşhane Gençlik Merkezi, sıcak yaz günlerinde sokak hayvanlarının susuz kalmaması için hazırladığı ‘Mini patiler susuz kalmasın’ projesini hayata geçirdi.
Sıcak yaz günlerinde sokak hayvanlarının suya ulaşmakta zorluk çekmesi nedeniyle başlatılan projede gençlik liderleri ve gönüllü gençler tarafından toplanan plastik şişelerden yapılan suluklar kent genelinde gönüllü gençlerin yaşadıkları mahallelerde sokak hayvanlarının ulaşabileceği uygun alanlara konuluyor.
İlk etapta 7 noktaya konulan suluklar ilerleyen günlerde 14 mahallenin tamamına yayılacak. Evlerine yakın noktadaki alanlara konulan sulukları sürekli kontrol eden gönüllü gençler ise kendilerine zimmetlenen sulukları boşaldıkça dolduruyor.
Konuyla ilgili bilgi veren Gençlik Merkezi Müdürü Beytullah Cebel, kedi ve köpeklerin yaz mevsiminde su kaynaklarına ulaşmakta zorluk çektiklerini görünce Gençlik Merkezi ekibi, Gençlik Liderleri ve gönüllü gençlerle “Mini patiler susuz kalmasın” projesini hazırladıklarını söyledi.

“Şuana kadar 7 noktaya koyduk, 14 mahallemize kadar çıkaracağız”
Proje kapsamında kendi imkanlarıyla yaptıkları sulukları mahallelerde hayvanların uğrak yerleri olan alanlara bırakarak onların su ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını dile getiren Cebel, “Hz.Ömer’in “Müslüman memleketinde hayvanlar aç ve susuz kalmasın” sözünden hareket ederek gönüllü gençlerimizle böyle bir farkındalık oluşturmak adına böyle bir gönüllülük hareketi başlattık. Her mahalleye bu suluklarımızdan bırakacağız. Bu suluklardan gönüllü gençlerimiz sorumludur. Sorumluluk alanlarında sular boşaldıkça gençlerimiz dolduruyorlar. Sıcak yaz günleri sonuna kadar bu proje, ondan sonra da mama ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacağız. Şuana kadar 7 noktaya koyduk. Bu 14 mahallemize kadar çıkaracağız” dedi.
Projede görev yapan Gençlik Lideri Mehmet Koç ise tamamen maliyetsiz bir şekilde damacana ve pet şişeleri topladıktan sonra kendi imkanlarıyla bu damacanalara su tutacak şekilde imal ettiklerini belirterek, “Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde sokak hayvanlarının özellikle su anlamında eksik kaldılar. Bizde bu sokak hayvanlarına minik dostlarımıza elimizden geldikçe katkı sağlamaya çalışıyoruz. Gönüllü gençlerimizde kendi mahallelerinde bu pet şişelerine doldurduğumuz suları takip edecekler” diye konuştu.

Suluklar gönüllü gençlere zimmetleniyor
Gönüllü gençlerden Yusuf Şahin ise mahallesinde evine yakın noktaya koydukları sulukların kendisine zimmetli olduğunu belirterek, “Her zaman kontrol edip su bittiği zaman yenisini koyacağız. Takip edeceğim sürekli. Burası benim mahallem olduğu için burası benim alanım. Projeyi yaptıktan sonra hayvanların suluklardan su içtiğini görünce çok mutlu olduk ve sevindik. Bu pankartları gören vatandaşlarımız su olmadığı zaman su koymalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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