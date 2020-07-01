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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silahla oynarken arkadaşını yaraladı

İHA

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde arkadaşlarıyla otururken silahla oynayan bir genç arkadaşını göğsünden vurdu. Kaza kurşunu omuriliğine saplanan genç yaşam mücadelesi veriyor.

Silahla oynarken arkadaşını yaraladı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde arkadaşlarıyla otururken silahla oynayan bir genç arkadaşını göğsünden vurdu. Kaza kurşunu omuriliğine saplanan genç yaşam mücadelesi veriyor.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kırgeriş köyünde O.D. (17), M. S. Ş (18) ve G. Ş (16) isimli gençler köydeki okulun bahçesinde buluşup sohbet etmek istedi. Dedesinden kalma tabancayı yanında taşıyan O.D ise telefonla konuşmaya başlayınca silahı oturdukları yere bıraktı. Arkadaşının koyduğu silahı yerinden alarak kurcalamaya başlayan M.S.Ş, silahın yanlışlıkla ateş alması sonucu G.Ş’yi göğsünden yaraladı.
Kürtün Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan ve göğsüne isabet eden kurşunun omuriliğine saplandığı tespit edilen G.Ş, Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
G.Ş’nin ameliyat edilerek omuriliğindeki kurşunun çıkarıldığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, arkadaşını yanlışlıkla yaralayan M.S.Ş gözaltına alındı.

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