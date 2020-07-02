Gümüşhane'de otun şahı olan sarı kantaronda hasat başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane'de otun şahı olan sarı kantaronda hasat başladı

İHA

Gümüşhane'de 15 dekar alanda ilk defa denenen ve otun şahı olarak bilinen "sarı kantaron" bitkisinde hasat dönemi başladı.

Gümüşhane'de otun şahı olan sarı kantaronda hasat başladı

Gümüşhane’de 15 dekar alanda ilk defa denenen ve otun şahı olarak bilinen “sarı kantaron” bitkisinde hasat dönemi başladı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanlığınca desteklenen 'Organik Sarı Kantaron Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde geçen yıl ekimi gerçekleştirilen sarı kantaron bitkisinin hasadı başladı.
Dünyadaki endemik bitkilerin içerisinde “otun şahı” diye tabir edilen sarı kantaron bitkisi, geçtiğimiz yıl Şiran ilçesindeki 5 köyde 6 üreticiyle 15 dekar alanda tesis edilen organik bahçelere dikilmişti. Organik sertifikalı sarı kantaron bahçelerinde temmuz ayı ile birlikte çiçeklenmeler başladı ve ilk ürünler hasat edildi.
Hasat etkinliğine katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen, projenin Gümüşhane'de ilk kez uygulandığını belirterek, “Bölgemize, Şiran'a katma değer katacak önemli bir projeyi daha hayata geçirdik. Şiran ilçemizde 5 köyde 15 dekar alanda uygulamaya koyduğumuz organik sarı kantaron bahçeler tesisi yapılarak, geçen yıl temmuz ayında fidelerin dikimini yaptık. Artık hasat zamanı geldi. İlk ürünleri hasat edilmeye başlandı. Sarı kantaron bizim doğamızda yetişebilen bir ürün grubu. Özellikle bölgemizde doğal olarak yayılış göstermektedir. İlimizde üretimi artırmak ve yeni çeşitler kazandırmak için çalışmalar yapıyoruz” dedi.
Sarı kantaron bitkisinin alternatif tıbbın vazgeçilmezleri arasında yer aldığını, çiçeğinin, yağının ve tohumunun kullanıldığını, organik olarak kurutulup çayının elde edildiğini, stres ve depresyona iyi geldiğini vurgulayan Birşen, sarı kantaron bitkisinin fazla maliyeti ve emeği olmadan Gümüşhane’de doğal şartlarda yetişmesinin proje için büyük avantaj olduğunu dile getirdi.
Dünya genelinde gittikçe büyüyen bir pazar olan tıbbi aromatik bitkiler üretiminde Bakanlıkları tarafından son dönemde birçok çalışma başlatıldığını dile getiren Birşen, “İlimizin bakir coğrafyası ve zengin florası ile bu alanda önemli bir potansiyel barındırıyor. DOKAP tarafından finanse edilen projenin danışmanlığını Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tıbbi Bitkiler Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yüksel Kan yapmaktadır. Yapılan işbirliği ile iyi sonuçlar alacağız. Çiftçilerimiz de sarı kantaron bitkisine alternatif ürün olarak ilgi göstermesi ile önemli bir gelir kapısı açmış olacak. Sarı kantaron bitkisinin alternatif ürün olarak Gümüşhane tarımına kazandırılması için yürütülen proje çalışmalarımız önümüzdeki yıl da devam edecek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Santa Harabeleri'nde 'kaçak kazı' tehlikesi (2)
YEREL HABERLER Santa Harabeleri'nde 'kaçak kazı' tehlikesi (2)
Silahla oynarken arkadaşını yaraladı
YEREL HABERLER Silahla oynarken arkadaşını yaraladı
Santa Harabeleri'nde 'kaçak kazı' tehlikesi
YEREL HABERLER Santa Harabeleri'nde 'kaçak kazı' tehlikesi
Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X