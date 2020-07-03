İş makinesine çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

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Gümüşhane’de iş makinesine çarpan otomobil hurdaya döndü, kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Torul ilçesinden Gümüşhane kent merkezine ilerleyen Ertuğrul Ö. (62) yönetimindeki 29 AB 947 plakalı otomobil, Torul’dan Gümüşhane istikametine doğru ilerlerken Harmancık köyü köprüsü üzerinde önünde ilerleyen iş makinesine çarptı. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Ertuğrul Ö. 112 Acil Servis ekipleri tarafından araç içinden güçlükle çıkarılarak kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazanın ardından GümüşhaneTrabzon karayolunda Torul Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yol temizliği çalışması yapılırken, bölünmüş yolda Trabzon’dan Gümüşhane istikametine trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

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