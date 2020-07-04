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Gümüşhane’de yol çalışması yapan ekibin üzerine heyelan düştü: 2 ölü Heyelan iş makinesi ve çalışanları önüne katarak 300 metrelik uçuruma yuvarladı

İHA

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde yol çalışması yapan iş makinesi ve personelinin üzerine heyelan düştü. Olayda yaklaşık 300 metrelik uçuruma sürüklenerek feci şekilde can veren operatör ve kamyon şoförüne 3 saatlik çalışma sonucu güçlükle ulaşıldı.

Gümüşhane’de yol çalışması yapan ekibin üzerine heyelan düştü: 2 ölü Heyelan iş makinesi ve çalışanları önüne katarak 300 metrelik uçuruma yuvarladı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde yol çalışması yapan iş makinesi ve personelinin üzerine heyelan düştü. Olayda yaklaşık 300 metrelik uçuruma sürüklenerek feci şekilde can veren operatör ve kamyon şoförüne 3 saatlik çalışma sonucu güçlükle ulaşıldı.
Edinilen bilgiye göre Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesinin Süme Mahallesi Değirmen Karşısı mezrasına ulaşımı sağlayan yolda çalışma yapan ekskavatörün üzerine akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle heyelan geldi.
İş makinesinin operatörü Şenol Çakmak ve makinenin bölgeye naklini sağlayan kamyon sürücüsü Tekin Şeker de heyelana kapılarak oldukça dik yamaçta yaklaşık 300 metreden dere yatağına sürüklendi.
Olayın duyulmasının ardından hemen bölgeye hareket eden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, 112 Acil Servis, Jandarma ve vatandaşlarla birlikte 3 saatlik çalışmanın ardından Çakmak ve Şeker’in cansız bedenlerine ulaştı.
AFAD ekipleri bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle saatler süren çalışmanın ardından cenazeleri bulundukları yerden dere yatağından güçlükle çıkararak bölgede hazır bekleyen 112 Acil Servis ambulansına ulaştırdı.
Olayda hayatını kaybeden iş makinesi operatörü Şenol Çakmak’ın 4 çocuk babası olduğu, kamyon şoförü Tekin Şeker’in de yeni evlendiği ve eşinin hamile olduğu, her iki şahsın da Süme mahallesi nüfusuna kayıtlı oldukları öğrenildi.
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek olayın ardından gece yarısı bölgeye giderek Kürtün Kaymakam Vekili Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, Özkürtün Belde Belediye Başkanı Yakup Turgut ve AFAD Müdürü Mesut Bayrak’tan bilgi alarak çalışmaları inceledi, hayatını kaybeden vatandaşların olay yerinde bekleyen acılı ailelerine de taziyelerini iletti.
İki kişinin canına mal olan olayda yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlanan iş makinesi hurdaya dönerken, bölgedeki yol çalışmasının mezra sakinleri tarafından özel bir firmaya yaptırılan çalışma olduğu, çalışanların da firmanın görevlileri olduğu öğrenildi.

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