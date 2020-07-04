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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 işçinin öldüğü heyelanda iş makineleri 300 metre yuvarlanmış

DHA

Tolğa SAĞLAM/KÜRTÜN(Gümüşhane), (DHA)GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesi Özkürtün beldesinde, operatör Şenol Çakmak (35) ile taşıyıcı sürücüsü Tekin Şeker´in (23) hayatını kaybettiği heyelanda, iş makinelerinin yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandıkları belirlendi. Gün ağarınca ortaya çıkan görüntülerde iş makinelerinin parçalandığı görüldü. Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesinde dün akşam saatlerinde özel bir firma tarafından yürütülen Süme köyü Değirmen mevkisindeki yol yapım çalışmaları sırasında heyelan meydana geldi. Heyelanın sürüklediği iş makinesi ve çekici, uçuruma yuvarlandı. İhbar...

2 işçinin öldüğü heyelanda iş makineleri 300 metre yuvarlanmış

<br>Tolğa SAĞLAM/KÜRTÜN(Gümüşhane), (DHA)GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesi Özkürtün beldesinde, operatör Şenol Çakmak (35) ile taşıyıcı sürücüsü Tekin Şeker´in (23) hayatını kaybettiği heyelanda, iş makinelerinin yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandıkları belirlendi. Gün ağarınca ortaya çıkan görüntülerde iş makinelerinin parçalandığı görüldü.<br>Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesinde dün akşam saatlerinde özel bir firma tarafından yürütülen Süme köyü Değirmen mevkisindeki yol yapım çalışmaları sırasında heyelan meydana geldi. Heyelanın sürüklediği iş makinesi ve çekici, uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler 3 saatlik çalışmanın ardından indikleri uçurumda iş makinesi operatörü Şenol Çakmak ile taşıyıcı sürücüsü Tekin Şeker´in cansız bedenine ulaştı. Uçurumdan çıkarılan cenazeler, Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.<br>300 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDILAR<br>Operatör ve taşıyıcı sürücüsünün hayatını kaybettiği heyelanda iş makinelerinin yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandıkları belirlendi. Gün ağarınca ortaya çıkan görüntülerde iş makinelerinin parçalandığı görüldü. Dere yatağına kadar yuvarlanan iş makinelerinin olduğu alanda jandarma ekiplerince inceleme yapıldı.<br>'ÜZGÜNÜZ'<br>Heyelanın yaşandığı Süme köyünde yaşayan Muzaffer Akyüz, yayla yolunda çalışma yapıldığını belirterek "Çalıştıkları yolun üst tarafı bölünüp kepçeyi ve iki kişiyi alıp dereye sürüklemiş. İki tane genç kardeşimizi kaybettik. Üzgünüz" dedi.<br>Paşa Akyüz ise, "Olay akşam saatlerinde oldu. Yol çalışması sırasında yolun arka tarafındaki yer kopmuş ve yerde duran Şenol Çakmak ile operatör Şeker Tekin´i alıp, dereye sürükledi. Yolun ön tarafı değil, arka bölümü uçtu" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Kürtün Tolga SAĞLAM<br>2020-07-04 13:54:45<br>

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