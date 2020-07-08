Zihinsel engelli 5 kardeş için evlerinin bahçesine salıncak kurdular

<br>Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE´nin merkeze bağlı Tekke köyünde, zihinsel engelli 5 çocuğu bulunan Soydaş ailesine, Gençlik Merkezi gönüllüleri el uzattı. Haftada bir gün gençlik merkezine götürülen engelli kardeşler için evlerinin önüne de salıncak kuruldu.<br>Merkeze bağlı Tekke köyünde oturan Rabia (68) ve Muhammet Soydaş (73) çiftinin çocukları Nebi (42), Ali (41), Uğur (40), Münir (38) ve Muhsin Soydaş (37) zihinsel engelli olarak doğdu. Yaşları ilerleyen Soydaş çifti çocuklarına bakmakta zorlanır hale geldi. Çifte el uzatan Gençlik Merkezi gönüllüleri, kardeşlerin haftada bir gün gençlik merkezindeki atölyelerde zaman geçirmesini sağlıyor. Ayrıca sokağa çıkmak isteyen engelli kardeşlerin evinin bahçesine de salıncak kurarak, vakit geçireceği alan oluşturdu. <br>`AİLEYE DESTEK ÇIKMAK İSTEDİK´<br>Gümüşhane Gençlik Merkezi Müdürü Beytullah Cebel, 5 özel kardeşin gençlik merkezine gelerek atölyelerde güzel zamanlar geçirdiklerini belirterek, "Gençlik merkezimize gelen kardeşlerimiz hem kendilerini geliştiriyor hem de anne ve babaları biraz da olsa dinlenmiş oluyor. Kardeşimizin anne ve babasının yaşları nedeniyle daha çok nasıl yardımcı nasıl olabiliriz diye düşündük ve evlerinin önüne salıncak kurmaya karar verdik. Böylece 5 kardeş dışarı çıktıklarında ailelerinin gözü önünde olmuş olacak. Haftada bir gün gençlik merkezimize getirdiğimiz kardeşlerimizin atölye çalışmaları devam ediyor" diye konuştu. <br>Kardeşlerin kuzeni Rahsen Aydın ise doğuştan engelli olarak dünyaya gelen kuzenlerinin kendi ihtiyaçlarını kendilerinin karşılayamadığını belirterek, "Maddi olarak bir sorunları yok. Sadece 5 kardeş dışarı çıkıp enerjilerini atmak istiyor. Dayım ve yengem bu zamana kadar hep kuzenlerimle ilgilendi, ancak yaşlandılar, bu nedenle eskisi gibi çocuklarını takip edemiyorlar. Gençlik merkezinden de arkadaşlar geldi. Kuzenlerim çok haraketli, burası onlar için iyi bir eğlence olacak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR<br>2020-07-08 10:54:29<br>

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