Gümüşhane’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri başladı

İHA

Gümüşhane'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü ve Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında düzenlenen etkinlikler başladı.

Gümüşhane’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri başladı

Gümüşhane’de 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü ve Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında düzenlenen etkinlikler başladı.
Dün akşam şehit aileleri, gaziler ve yakınları onuruna yemek verilmesiyle başlayan program kapsamında bugün sabah tarihi Gümüşhane köprüsü üzerinde 15 Temmuz hain darbe gecesinin en çarpıcı karelerinin yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı.
Serginin açılışını yapan Vali Kamuran Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen, kurum müdürü ve siyasi parti temsilcileri fotoğrafları inceledikten sonra Fatih Parkında ve cadde boyunca vatandaşlarla sohbet etti.
Buradaki programın ardından Kemaliye Camiinde tüm şehitler için Mevlidi Şerif okutuldu. Aynı heyet kent merkezindeki şehit mezarlarının ziyaret ederek dua etti.
Program kapsamında Gümüşhane Üniversitesinde telekonferans yöntemiyle 15 Temmuz konulu konferans gerçekleştirilecek, akşam saatlerinde de Fatih Parkında 15 Temmuz Anma programı icra edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kavakpınarı köyü güzelliği ile büyülüyor
YEREL HABERLER Kavakpınarı köyü güzelliği ile büyülüyor
Şehrin stresinden uzaklaştılar Gümüşhaneli dağcılar pandemi kurallarına uygun olarak Altınpınar Gölünde kamp düzenledi
YEREL HABERLER Şehrin stresinden uzaklaştılar Gümüşhaneli dağcılar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X