Gümüşhane’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri başladı

Gümüşhane’de 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü ve Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında düzenlenen etkinlikler başladı.

Dün akşam şehit aileleri, gaziler ve yakınları onuruna yemek verilmesiyle başlayan program kapsamında bugün sabah tarihi Gümüşhane köprüsü üzerinde 15 Temmuz hain darbe gecesinin en çarpıcı karelerinin yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı.

Serginin açılışını yapan Vali Kamuran Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen, kurum müdürü ve siyasi parti temsilcileri fotoğrafları inceledikten sonra Fatih Parkında ve cadde boyunca vatandaşlarla sohbet etti.

Buradaki programın ardından Kemaliye Camiinde tüm şehitler için Mevlidi Şerif okutuldu. Aynı heyet kent merkezindeki şehit mezarlarının ziyaret ederek dua etti.

Program kapsamında Gümüşhane Üniversitesinde telekonferans yöntemiyle 15 Temmuz konulu konferans gerçekleştirilecek, akşam saatlerinde de Fatih Parkında 15 Temmuz Anma programı icra edilecek.

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