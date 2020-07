Gümüşhane’de o hain gece anlatıldı 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde Gümüşhane'de çeşitlik etkinlikler düzenlendi 15 Temmuz gazisi Mustafa Soysal: “15 Temmuz’u anlatmak çok zor. O gün sanki kıyamet günüydü. 15 Temmuz Türkiye’nin ikinci kurtuluş savaşıydı”

Gümüşhane’de 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde Gazi Mustafa Soysal, “15 Temmuz Türkiye’nin ikinci kurtuluş savaşıydı” diyerek anlattıklarıyla Gümüşhanelilere o geceyi bir kez daha yaşattı.



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa konuk olarak katılan 15 Temmuz Gazisi Mustafa Soysal, 15 Temmuz’un Türkiye’nin adeta ikinci kurtuluş savaşı olduğunu söyledi.



“O gece o gençleri görmek bu milletin tanklarla toplarla önüne geçilemeyeceğini gösterdi”

Titreyen sesiyle ve boğazı düğümlenerek o karanlık gecede yaşadıklarını anlatan Soysal, “Cumhurbaşkanımızın sokağa çıkın talimatıyla sokaklara düştük. İlk hedefimiz Kızılay’a inmekti fakat yollar kapalı olduğu için gidemedik. Tanklar yolu kesmişti. Biz oraya vardığımız bizimle beraber olan tanımadığımız kişiler açılan ateş sonucu vurulup yere düştüler. Biz onları kaldırıp yardım ettik. Ambulanslara yönlendirdik ama oraya ambulansları da koymadılar. Vatandaşlar kucaklarına alıp güvenli bölgelere taşıyıp oradan ambulanslara bindirdiler. Biz pes etmedik. Bazı arkadaşlar geriye dönmek istedi. Bir defa ölür insan. Ölmek için en güzel gün bugünkü gündür diye onları motive ettik ve geri döndüler. Bu geri dönmeleri esnasında Emniyet bombalandı. Biz orada bayağı mücadele verdik. Bende yaralandım yere düştüm kalktığımda tankların yolu açtığını söylediler. Kaçarken de vatandaşları köprüden aşağıya atmışlar. Benim yaram hafifti, ufak tefek de şarapnel parçaları vardı. Emniyetin önüne geldik. Orada tanklar vardı emniyete ateş açan. Onların üzerine çıkan gençler vardı ki o gençleri görmek bu milletin öyle tanklarla toplarla önüne geçilemeyeceğini gösterdi. Ben onları görünce gururlandım. Tank ateş açınca tanktan aşağıya atlıyorlar, ateş kesilince tekrar tankın üzerine çıkıyorlardı. Orada tankları da esir alıp gelen polislere teslim ettik. Ben de o arada yaralandığım için geri döndüm. Damadımla hastaneye gittim. 15 Temmuz’u anlatmak çok zor. O günü yaşamak lazım. O gün sanki kıyamet günüydü. 15 Temmuz Türkiye’nin ikinci kurtuluş savaşıydı” dedi.



Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı okunması ve Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan program Fatih Parkı'nda gerçekleştirildi. Alandan bulunan dev ekrandan 15 Temmuz gecesini anlatan sinevizyon gösterileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının dinlettirildiği programa protokol üyeleri ve vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla katıldı.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen bisiklet etkinliğine katılan sporcular alana kadar gelerek Vali Kamuran Taşbilek ve Belediye Başkanı Ercan Çimen’e Türk bayrağı takdim ederken yine aynı kurum tarafından organize edilen Sancak Koşusuna katılan sporcular da alana kadar ellerinde Türk bayrağı taşıdı ve protokol üyelerine takdim etti.



Gümüşhane Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkan Vekili Tugay Şahin’in günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptığı, ilahi ve kasidelerin seslendirildiği programda havai fişek gösterisi de gerçekleştirilirken saatler 00.13’ü gösterirken tüm camilerden sela okundu.



“Türk milleti tarihin tanıklık etmediği ve inşallah bundan sonrada etmeyeceği bir geceyi yaşadı”

Programda yaptığı konuşmada 15 Temmuz’da Türk milletinin karanlık bir geceyi yaşadığını kaydeden Vali Taşbilek, “Tarihin tanıklık etmediği ve inşallah bundan sonrada etmeyeceği bir geceyi yaşadı. Bu millet çok büyük zorluklar yaşadı, çok büyük düşmanlarla karşılaştı. Her türlü sıkıntıya her türlü olumsuzluğa rağmen yurdunu, vatanını düşmana karşı savundu ancak o gece karşısında öyle bir yapı vardı ki düne kadar kendi evladı saydığı, kendi emanetini teslim ettiği, silahını, tankını, tüfeğini, uçağını, helikopterini teslim ettiği ordunun içinde ordunun evlatları saydığı bir grup hain tarafından milletin kendisine ve iradesine karşı bir saldırıyla karşılaştı. O gece milletimiz Cumhurbaşkanımızın meydanları doldurun talimatıyla, isteğiyle silkinerek kendine geldi ve topyekün kıyama durdu. O kıyam çerçevesinde kendisine iradesine saldırıyı el birliğiyle, göğüs göğüse kardeşleriyle el ele vererek o hain saldırıyı bertaraf etti” dedi.



“Millet elbirliğiyle devletini yeniden kurtardı, sahip çıktı”

O karanlık gecenin kutlu bir sabahı olduğunu dile getiren Vali Taşbilek, “Millet elbirliğiyle devletini yeniden kurtardı, sahip çıktı. Hainleri çıkmış oldukları yolda bozguna uğrattı. Allah bütün milletimizin fertlerinden razı olsun. Ben o gece ve milletin birliği uğruna bin yıldır canlarını feda eden bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, gazilerimize kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Allah bir daha o geceyi yaşatmasın” diye konuştu.



“Bu millet, bu devlet her daim payidar kalacaktır”

Vali Taşbilek, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Millet dara düştüğünde nasıl Mayıs 1919’da düşman İzmir’e çıktığında Hasan Tahsin gibi biri çıktı ilk kurşunu sıktı, onun 21. yüzyıldaki kardeşi Ömer Halisdemir’de 15 Temmuz’da hiç çekinmeden, canını düşünmeden vatan uğruna kurşunu sıktı ve kahraman oldu. Bu milletin kahramanları çoktur, bu milletin liderleri çoktur. Dara düştüğünde binlerce yıldır Kürşad’tan Alparslan’a Alparslan’dan Fatih’e, Fatih’ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten Recep Tayyip Erdoğan’a büyük liderler çıkaran bir milletiz. Bu millet, bu devlet her daim payidar kalacaktır. Allah devletimizi, milletimizi korusun, birliğimizi beraberliğimizi daim etsin”



“O gece bayrağımızı indirtmeyeceğimizi, ezanımızı dindirtmeyeceğimizi bütün dünyaya haykırdık”

Belediye Başkanı Ercan Çimen ise geçmişten günümüze kadar tarihi boyunca bir çok kahramanlık göstermiş olan aziz milletin 4 yıl önce 15 Temmuz gecesinde yeni bir kahramanlık destanı yazdığını belirterek, “Millet olarak bütün dünyaya demokrasiyi 15 Temmuz’da yeniden gösterdik. O gece milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu. Bayrağımızı indirtmeyeceğimizi, ezanımızı dindirtmeyeceğimizi bütün dünyaya haykırdık. Tarihte bu aziz millete zincir vurmak isteyenlerin sonu hep hüsran oldu. Milletimiz, kalkışmaya teşebbüs eden hain FETÖ terör örgütüne 15 Temmuz gecesi gereken cevabı verirken, ülke olarak bu onurlu mücadelemizin her zaman devam edeceğini göstermiştir. Vatanımıza göz diken iç veya dış şer odakları şunu iyi bilmelidir ki bu millet, kendisini esaret altına almak isteyecek hiçbir güce boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir. Bunun şanlı örneği 15 Temmuz demokrasi ve milli birliğimizin yaşandığı günde yeniden tecelli etmiştir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.