Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz kabri başında anıldı Şanlıurfa’dan memleketi Gümüşhane’ye dönerken teröristler tarafından kaçırılarak 23 yaşında şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz dualarla anıldı

Görev yeri Şanlıurfa’dan memleketi Gümüşhane’ye dönerken TunceliPülümür karayolunda bölücü terör örgütü mensupları tarafından kaçırılarak 23 yaşında şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz kabri başında anıldı.

8 aylık öğretmenken 16 Haziran 2017 tarihinde görev yaptığı Şanlıurfa’dan memleketi Gümüşhane’ye dönerken kaçırılarak şehit edilen ve 16 Temmuz 2017’de ilçeye bağlı Demirkapı köyünde toprağa verilen 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz dualarla anıldı. Şehit öğretmenin kabri başında Diyanet görevlileri tarafından Kur’anı Kerim okundu. Programda daha sonra Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş tarafından şehit öğretmenin babası Hamit Yılmaz’a Türk bayrağı hediye edildi.



“Onun annesine, babasına hizmet etmekten onur ve şeref duyuyorum”

Şehit öğretmenin kabri başında konuşan Kaymakam Karakaş, “Şehit öğretmenimizin defnedilişinin 3. yıl dönümünde kabri başındayız. Şehidimiz, Necmettin öğretmenimiz Siverek’te öğretmenlik yaparken yaz tatilini geçirmek üzere gelirken Tunceli’de yolu kesilerek haince, kalleşçe bir saldırıya uğramıştır. Şükürler olsun ki Necmettin öğretmenimizin memleketinde bana görev yapmayı nasip etti Rabbim. Onun annesine, babasına hizmet etmekten onur ve şeref duyuyorum. Annesini annemiz, babasını babamız bildik. İnşallah onlar da bizi evladı biliyordur. Onlara bu saatten sonra yapacağımız en iyi hizmetlerden birisi onların isteklerini kırmamak, onların mümkün olduğu kadar yanında olmak istiyoruz” dedi.



“Bizde Ömer Halisdemirler, Fethi Sekinler, Necmettin öğretmenler, Şenay Aybüke Yalçınlar hiçbir zaman bitmeyecek”

Türkiye’nin terörle mücadelesinin sonuna kadar devam edeceğini belirten Kaymakam Karakaş, “Bizde Ömer Halisdemirler, Fethi Sekinler, Necmettin öğretmenler, Şenay Aybüke Yalçınlar hiçbir zaman bitmeyecek. Bunu böyle bilsinler. Şehidimizin babası, gördüğü tüm çocuklara 'Hepinizi Necmettin gibi görüyorum' diyor. Bu evlatları Necmettin öğretmen gibi görüyorsa bu bizim için en büyük gurur kaynağıdır. Rabbim ailesine sabırlar versin. Allah rahmet eylesin, Necmettin öğretmen ve tüm şehitlerimizin şehadetini kabul eylesin” diye konuştu.



“Necmettin öğretmen şehit olmuştur ama arkasından binlerce Necmettin öğretmen, binlerce Aybüke öğretmen, binlerce Ömer Halisdemirler gelecektir”

Törene katılan Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir de Türk milletinin tarihi boyunca nice badire ve belalarla mücadele ettiğini ve bunların üstesinden gelmeyi bildiğini hatırlatarak, “Bu topraklar üzerinde var olmanın bir bedeli vardır. Gidecek başka yerimiz, sığınacak başka yerimiz yoktur, altında toplanacağımız başka ay yıldızlı bayrağımız yoktur. Türk yurdunun son yurdunda, bu topraklar üzerinde halkımızla beraber mücadelemize devam edeceğiz. Şehit Necmettin öğretmenler, Aybüke öğretmenler, Ömer Halisdemirler bu topraklar üzerinde hiçbir zaman bitmeyecektir. Necmettin öğretmen şehit olmuştur ama arkasından binlerce Necmettin öğretmen, binlerce Aybüke öğretmen, binlerce Ömer Halisdemirler gelecektir. Biz Türk milleti olarak her zaman bir ölürüz, bin diriliriz” ifadelerini kullandı.



“Oğlum Ramazan ayında oruçluyken şehit edildi”

Şehit öğretmenin babası Hamit Yılmaz da, “Necmettin öğretmen iyi yaşadı, vuslata erdi. Allah’ın 99 ismini ezbere bilen oğlum Ramazan ayında oruçluyken şehit edildi. Rabbim şehadetini kabul etsin. Türk milleti olarak şehadet bizim en büyük emelimiz. Bundan da şeref duyuyorum. Asalaklar gülmeyecek, onların yeri cehennem olacak. Onların cezalarını devletimiz veriyor ebabillerle. Vampir ve asalakların yeri inler, mağaralar. Onlar oralarda pisi pisine geberip gidecekler ve hak ettikleri cehennemi boylayacaklar. Yaşasın Türk milleti, yaşasın aziz milletimiz” dedi.



“Güçlükle ayakta duruyoruz ama herkes yanımızda olmaya çalışıyor”

Necmettin öğretmenin ağabeyi Ahmet Yılmaz ise kardeşinin şehadetinin 3. yıl dönümünde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, “Allah tüm şehitlerimize rahmet etsin. Abi olarak Necmettinsiz günler bizim için zor oluyor. Güçlükle ayakta duruyoruz ama herkes yanımızda olmaya çalışıyor. Herkesten Allah razı olsun. Şehit kardeşim öğretmenlik hevesiyle bu görevi üstlendi ve ilk yıl dönümünde şehit oldu. O öğrencilerini seven, yardım etmek isteyen, çok çalışmak ve araştırmak isteyen birisiydi. Öğrencilerine vatan ve bayrak sevgisi aşılamak isteyen, yardımı seven birisiydi. Öğrencileri de buraya kadar gelmişti. Onunla nasıl zaman geçirdiklerini anlattılar” şeklinde konuştu.

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve meslektaşlarının katıldığı programda şehit öğretmenin babası Hamit, annesi Gülay, kardeşi Yahya ve ağabeyi Ahmet Yılmaz da hazır bulundu.

