Şehit Necmettin öğretmen, anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit Necmettin öğretmen, anıldı

DHA

Şehit Necmettin öğretmen, anıldı


Sinan UÇAR/ TORUL (Gümüşhane), (DHA) TUNCELİ'de, terör örgütü tarafından kaçırılarak şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz ölümünün 3'üncü yıl dönümünde kabri başında anıldı.
Tunceli'de, PKK´lı teröristler tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz için mezarı başında anma programı düzenlendi. Anma programına şehit öğretmenin babası Hamit, annesi Gülay, kardeşleri Ahmet ve Yahya Yılmaz'ın yanı sıra Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir ve ilçede görev yapan öğretmenler katıldı. Yapılan duaların ardından şehit öğretmenin kabrine karanfiller bırakıldı.
Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, Necmettin öğretmenin yaz tatili için memleketi Gümüşhane´ye gitmek üzere yola çıktığı anda Tunceli´de haince bir saldırıya uğradığını hatırlatarak, "Şükürler olsun Necmettin öğretmenin memleketinde görev yapmak nasip oldu. Annesini anne, babasını baba bildik. Rabbim tüm şehitlerimizin şehadetlerini kabul etsin inşallah. Terörle mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Bizde Ömer Halisdemir'ler, Necmettin öğretmenler, Şenay Aybüke Yalçın'lar bitmeyecektir" dedi.
Şehit öğretmenin babası Hamit Yılmaz da, Türk milletinin bir evladı olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bu millet nice Necmettinler yetiştirdi, yetiştirmeye de devam edecek" diye konuştu. 
Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir ise Türk milletinin tarihi boyunca nice badirelerle mücadele ettiğini belirterek, "Bunların üstesinden gelmiştir. Bu toprak üstünde var olmanın bir beledi vardır. Bizim sığınacak başka bir yurdumuz yoktur. Bir tane şehit öğretmenimiz olmuştur ancak arkasında birçok Necmettin öğretmen ve Aybüke öğretmen gelecektir" diye konuştu.
 DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Torul Sinan UÇAR
2020-07-16 17:31:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz kabri başında anıldı Şanlıurfa’dan memleketi Gümüşhane’ye dönerken teröristler tarafından kaçırılarak 23 yaşında şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz dualarla anıldı
YEREL HABERLER Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz kabri başında ...
Gümüşhane’de o hain gece anlatıldı 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde Gümüşhane'de çeşitlik etkinlikler düzenlendi 15 Temmuz gazisi Mustafa Soysal: “15 Temmuz’u anlatmak çok zor. O gün sanki kıyamet günüydü. 15 Temmuz Türkiye’nin ikinci kurtuluş savaşıydı”
YEREL HABERLER Gümüşhane’de o hain gece anlatıldı 15 Temmuz hain ...
Gümüşhane’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri başladı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X