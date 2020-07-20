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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane koronavirüse karşı ‘Saha Mücadele Rehberi’ oluşturuyor

İHA

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs salgınına yönelik 'Saha Mücadele Rehberi'nin oluşturulacağı bilimsel proje hayata geçirildi.

Gümüşhane koronavirüse karşı ‘Saha Mücadele Rehberi’ oluşturuyor

Gümüşhane’de yeni tip koronavirüs salgınına yönelik ‘Saha Mücadele Rehberi’nin oluşturulacağı bilimsel proje hayata geçirildi.
İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD) Proje Bilim Kurulu tarafından kabul edilen ‘Uzmanların COVID19 Mücadelesi ve Halkın Dayanıklılığının Artırılması Gümüşhane ili Örneği’ projesinin tanıtım toplantısı Ramada Gümüşhane otelde yapıldı.
Yürütücülüğünü Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilgün Ulutaşdemir’in yaptığı projede Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden Öğr. Gör. Nurşen Kulakaç, Arş. Gör. Sevda Uzun, 3 Nolu Aile Hekimi Dr. Abdullah Pala ve Klinik Psikolog Ensar Nazır yer alıyor.
Projenin tanıtım toplantısında sunum yapan proje yürütücüsü Doç.Dr. Nilgün Ulutaşdemir, “12 ay sürecek projede İl Sağlık Müdürlüğü, Gümüşhane Devlet Hastanesi ve Gümüşhane Aile Sağlığı Merkezleri ile işbirliği içinde proje ekibinde yer alan Halk Sağlığı Öğretim Üyesi, Aile Hekimi tarafından hastalığın kaynağını ve ortaya çıkış nedenini bulmaya yönelik filyasyon ve sürveyans yöntemleri uygulanacak, pozitifşüphelitemaslı hasta saptamaları yapılacak ve proje ekibi tarafından COVID19 pandemisine yönelik “Saha Mücadele Rehberi” oluşturulacaktır” dedi.
Projenin amacını Gümüşhane’de yoğun kullanılan konut, hastane, işyeri, fabrika, ulaşımserviskargo hizmeti verilen yerler gibi alanlarda yaşayan başta risk altındaki gruplar olmak üzere alanında uzman kişiler tarafından pandemi nedeniyle uzaktan eğitim yöntemiyle “COVID19 İle Mücadele Eğitim Modülü” geliştirerek halkı bilgilendirmek, dayanıklılığını artırmak ve salgının yayılımını en aza indirmek olduğunu kaydeden Ulutaşdemir, “Proje ekibi tarafından uzaktan eğitim yöntemi ile COVID19 İle Mücadele Eğitim Modülü kapsamında COVID19 salgını, belirtileri, el yıkama, sosyal mesafe ve izolasyon, maske kullanımı, kişisel hijyen, beslenme, egzersiz, psikoloji, bireyselvatandaşlık ve dini vazifeler gibi konularda uygulanacak. Tehlikeli işyerlerinde özel risk analizleri ve detaylı acil durum planları hazırlanacaktır. Temaslılar ve şüpheli olanlar izlenecek, hasta olanlar pandemi hastanesi olan Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne ve uzman doktora yönlendirilerek tedavi olmaları sağlanacaktır. Salgının olumsuz etkilerine yönelik klinik psikolog tarafından psikolojik destek verilecektir. Bireylerin travma sonrası yaşadığı stres bozukluğu ve depresyon düzeylerine bakılarak zoom programı üzerinden 1520 dakika sürecek görüşmelerterapiler yapılacaktır. Düzenli periyodlarla uzaktan eğitim modülü ile bireylerin sağlık durumları kontrol edilecektir. Böylece COVID19 ile mücadelede Gümüşhane’de yaşayan bireylere koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri verilerek halkın dayanıklılığı artırılacaktır. Uzmanlar tarafından verilen eğitimler sonunda bireylere “COVID19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Eğitimi Sertifikası” verilecektir. Proje ile elde edilen istatistiksel veriler ile Müdahale Çalışmaları ve Bilimsel Yayınlar yapılacaktır” diye konuştu.
Ulutaşdemir, proje sonucunda uzmanların multidisipliner çalışmasıyla Gümüşhane’de yaşayan bireylerin sağlığının korunarak geliştirilmesi, virüsün yayılımının kontrol altına alınarak önlenmesi, hastalık ve ölüm oranlarının azaltılması, sağlık hizmetlerdeki iş yükünün azaltılması, yapılan acil durum planlarının uygulanması ve salgının olumsuz psikososyoekonomik etkilerinin azaltılmasıyla toplum sağlığı ve ekonomisi üzerinde yarar sağlayacağının düşünüldüğünü sözlerine ekledi.
Sunumunda koronavirüs salgını ve bunun getirdiği kısıtlamaların toplumu sağlık, ekonomik, sosyolojik ve psikolojik açısından olumsuz etkilediğini, bireyler üzerinde hastalık ve ölüm dışında depresyon, anksiyete ve stres gibi birçok psikolojik sorunu da beraberinde getirdiğini ifade eden Ulutaşdemir, “Gümüşhane ilinde 19.07.2020 tarihli verilerine göre toplam şüpheli hasta sayısı 410, pozitif hasta sayısı 105, ölüm sayısı 9, test yapılan kişi sayısı 2 bin 530, iyileşen hasta sayısı ise 82’dir” diyerek en güncel verileri de paylaştı.
Düzenlenen programa Vali Yardımcısı Mustafa Pala, kurum müdürleri ve proje paydaşları, sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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