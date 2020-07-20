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Türkiye’nin en uzun çift tüplü karayolu tünelinin yüzde 68’i tamamlandı Tamamlandığında dünyanın ikinci en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak olan 14,5 kilometre uzunluğundaki yeni Zigana Tüneli yüzde 68 seviyesinde tamamlandı

İHA

Tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa ve Türkiye'nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak olan 14,5 kilometre uzunluğundaki yeni Zigana tüneli yüzde 68 seviyesinde tamamlandı.

Türkiye’nin en uzun çift tüplü karayolu tünelinin yüzde 68’i tamamlandı Tamamlandığında dünyanın ikinci en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak olan 14,5 kilometre uzunluğundaki yeni Zigana Tüneli yüzde 68 seviyesinde tamamlandı

Tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa ve Türkiye’nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak olan 14,5 kilometre uzunluğundaki yeni Zigana tüneli yüzde 68 seviyesinde tamamlandı.
Gümüşhane’de 2020 yılında pandemi süreci nedeniyle ikincisi yapılamayan İl Koordinasyonu Kurulu toplantısının üçüncüsü sürecin normalleşmeye başlamasıyla birlikte pandemi kurallarına uygun olarak Vali Vekili Mustafa Anteplioğlu başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda yaptığı konuşmada yatırımcı kamu kuruluşlarının İl Yatırım Takip Sisteminden alınan dönem raporlarının değerlendirilmesiyle elde edilen sonuçlara göre 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle Gümüşhane’de toplam proje tutarı 7 milyar 451 milyon TL olan 175 proje bulunduğunu kaydeden Vali Vekili Anteplioğlu, “2020 yılı ödeneği 765 milyon 881 bin TL projelerimize dönem sonuna kadar 644 milyon 533 bin TL harcama yapılmıştır. 2020 yılı nakdi gerçekleşme oranı ise yüzde 84’dür. Kuruluşlar bazında en fazla yatırım harcaması 547 milyon 506 bin TL ile Karayolları 10. Bölge Müdürlüğüne, sektörler bazında yatırım harcamasına bakıldığında en fazla harcama 617 milyon 506 bin TL ile UlaştırmaHaberleşme sektöründe gerçekleştirilmiştir. Toplam 175 projeden 10 proje tamamlandı, 96 proje devam etmekte, 56 proje ihale aşamasında, 13 proje henüz başlanılamayan durumdadır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) 2020 yılı destek programları kapsamında 20 adet projeye 11 milyon 986 bin TL tutarında Ajans desteği sağlanmaktadır” diye konuştu.
Toplantıda daha sonra sırasıyla yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge ve il müdürleri sunum eşliğinde kurul üyelerine yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Zigana tünelinin 2022 yılında trafiğe açılması hedefleniyor
Karayolları 10.Bölge Müdürü Mehmet Aşık, kamuoyunda büyük bir merak ve beklenti uyandıran, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa ve Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli olacak olan yeni Zigana tünelindeki çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.
Yeni Zigana tünelinin 2022 yılında trafiğe açılmasının hedeflendiğini kaydeden Aşık, 14,5 kilometre uzunluğundaki her iki tüpte 10 kilometrelik kısımları geçtiklerini ve kazı anlamında yüzde 68’lik bir tamamlanma oranına ulaştıklarını söyledi.
Doğu Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayacak olan en önemli yatırımlardan birisi olan ve yeni Zigana tünelinin Trabzon tarafından denizden bin 15 metre yükseklikten başlayarak Gümüşhane tarafından bin 264 metre rakımda giriş ve çıkışlarının bulunduğunu kaydeden Aşık, mevcut Zigana tünelinin 560 metre altından giden tünelin seyahat süresinde en az 2030 dakikalık bir zaman tasarrufu sağlayacağını bildirdi.
Aşık, tüneldeki çalışmaların 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak devam ettiğini, Türkiye’de ilk kez yapılan 3 ana havalandırma ve 2 servis şaftı imalatlarının devam ettiğini, buna göre özel makineler yapıldığını bu nedenle de tünelin 2022 yılı içerisinde bitirilmesinin hedeflendiğini sözlerine ekledi.
Toplantıda daha sonra diğer kurum müdürleri de sunumlarını yaptı.

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