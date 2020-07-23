Dünyada sayılı olan damla taş mağarası ziyaretçilerini ağırlıyor



Selçuk BAŞAR/TORUL (Gümüşhane), (DHA)- GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırlarında yer alan, dünyanın sayılı damla taş mağaralarından Karaca Mağarası, normalleşme sürecinde yeniden ziyarete açıldı. Mağara, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ziyaret ediliyor.

Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırlarında yer alan, dünyanın sayılı damla taş mağaralarından olan, 150 milyon yıllık olduğu belirtilen Karaca Mağarası, normalleşme sürecinde yeniden ziyarete açıldı. Mağara, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ziyaret ediliyor. Hijyen ve sosyal mesafe uyarıcı çizgiler yerleştirilen mağaraya, maskesiz girişe izin verilmiyor.

Karaca Mağarası'nı ziyarete gelen Köksal Alkan, "İstanbul'da yaşıyorum. Karaca Mağarası açıldı açılalı her sene çocuklarımı ve misafirlerimi burada gezdiriyorum. Buradaki atmosferi görmek için 1 yılın geçmesini zor bekliyoruz" dedi. Erzurum'dan mağarayı görmeye gelen Elif Yılmaz da muhteşem bir atmosferle karşılaştığını belirterek, "Yaz tatili için bu bölgeye tur düzenledik. Gümüşhane'nin neresi meşhur diye sorduğumuzda bize Karaca Mağarası'nı önerdiler. Buraya geldiğimizde muhteşem bir atmosferle karşılaştım. Fotoğraf çekmeye de doyamadık. Burayı herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu. İzmir'den gelen Murat Yiğit ise, "Karaca Mağarası'nı çok merak ediyorduk. Merak ettiğimize de değdi. Mükemmel ötesi bir yer burası. Hayran kaldık. Herkese tavsiye ediyorum gelip görsünler" diye konuştu.

KARACA MAĞARASI

Gümüşhane'de yer alan toplam 100 metre uzunluğa, 1500 metre kare genişliğe sahip mağara, elipse benzeyen 4 ayrı bölümün birleşmesi ile meydana geliyor. Mağara çok çeşitli renk ve şekillerde damla taşlardan oluşuyor. Sarkıtlar, dikitler, sütunlar ve desenli duvarlar ile içeri doğru gidildikçe huni şeklinde genişleyen mağara, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Torul Selçuk BAŞAR

2020-07-23 09:37:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.