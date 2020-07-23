Gümüşhane’de çevreyi kirleten maden firmasına 404 bin lira para cezası Valilik, o maden firması hakkında suç duyurusunda bulundu

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Karamustafa köyünde faaliyet gösteren maden firmasına Çevre Kanunu’na aykırı hareket ettiği için 354 bin, Su Ürünleri Kanunu’na muhalefet ettiği için de 50 bin lira olmak üzere toplam 404 bin lira idari para cezası kesildi. Firma hakkında ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Faaliyete başladığı günden beri hem işçi hem de çevre sorunlarıyla sürekli gündeme gelen firma, geçtiğimiz Haziran ayında bulunduğu vadide yer alan Midi Deresi'ndeki kirlilik ve balık ölümleri nedeniyle tekrar gündeme geldi. Tersun Dağı eteklerinden doğarak İkisu köyünde Harşit Çayı ile buluşan ve geçtiği vadideki çok sayıda köye hayat veren Midi Deresi'nde yaşanan kirlilik ve balık ölümleriyle ilgili ihbarın ardından alanda hem Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hem de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yaparak su numuneleri almıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gümüşhane Valiliği, ihbarın ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personellerinin iki ayrı gün boyunca Boyluca köyünde Midi Deresi'nin üç ayrı noktasından üç ayrı su numunesi alarak Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş çevre laboratuvarına gönderdiğini, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelinin de bölgeden su ve balık numuneleri alarak Bakanlık laboratuvarına gönderdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Söz konusu balık ölümleri ile alakalı olarak yapılan inceleme neticesinde Yıldız Bakır Madencilik San. A.Ş.’ye ait beton mikserlerinin yıkanması nedeniyle oluşan atık suyun Midi Deresi'ne deşarj edilerek çevrenin kirletildiği tespit edilmiş olup, söz konusu firmaya 2872 sayılı Çevre Kanunu mevzuatı kapsamında 354 bin TL idari yaptırım kararı uygulandı. Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, Boyluca köyü Midi Deresi'nde görülen balık ölümlerini araştırmak için bölgeden alınan su ve balık numunelerini il dışındaki laboratuvara göndermiş, gelen sonuçlarda 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuatındaki maddelerde belirlenmiş alıcı ortamda olmaması gereken yasaklı maddelerin referans değerlerinin üstünde çıktığı tespiti yapılması üzerine ilgili kanun gereği Yıldız Bakır Madencilik Sanayi A.Ş’ne 50 bin TL idari para cezası uygulandı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca firma hakkında her iki kanuna muhalefet etmesi nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün alanda her ay düzenli olarak kontrol yaptığı da kaydedildi.

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