Gümüşhane’de çevreyi kirleten maden firmasına 404 bin lira para cezası Valilik, o maden firması hakkında suç duyurusunda bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’de çevreyi kirleten maden firmasına 404 bin lira para cezası Valilik, o maden firması hakkında suç duyurusunda bulundu

İHA

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Karamustafa köyünde faaliyet gösteren maden firmasına Çevre Kanunu'na aykırı hareket ettiği için 354 bin, Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet ettiği için de 50 bin lira olmak üzere toplam 404 bin lira idari para cezası kesildi. Firma hakkında ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Gümüşhane’de çevreyi kirleten maden firmasına 404 bin lira para cezası Valilik, o maden firması hakkında suç duyurusunda bulundu

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Karamustafa köyünde faaliyet gösteren maden firmasına Çevre Kanunu’na aykırı hareket ettiği için 354 bin, Su Ürünleri Kanunu’na muhalefet ettiği için de 50 bin lira olmak üzere toplam 404 bin lira idari para cezası kesildi. Firma hakkında ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
Faaliyete başladığı günden beri hem işçi hem de çevre sorunlarıyla sürekli gündeme gelen firma, geçtiğimiz Haziran ayında bulunduğu vadide yer alan Midi Deresi'ndeki kirlilik ve balık ölümleri nedeniyle tekrar gündeme geldi. Tersun Dağı eteklerinden doğarak İkisu köyünde Harşit Çayı ile buluşan ve geçtiği vadideki çok sayıda köye hayat veren Midi Deresi'nde yaşanan kirlilik ve balık ölümleriyle ilgili ihbarın ardından alanda hem Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hem de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yaparak su numuneleri almıştı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Gümüşhane Valiliği, ihbarın ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personellerinin iki ayrı gün boyunca Boyluca köyünde Midi Deresi'nin üç ayrı noktasından üç ayrı su numunesi alarak Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş çevre laboratuvarına gönderdiğini, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelinin de bölgeden su ve balık numuneleri alarak Bakanlık laboratuvarına gönderdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Söz konusu balık ölümleri ile alakalı olarak yapılan inceleme neticesinde Yıldız Bakır Madencilik San. A.Ş.’ye ait beton mikserlerinin yıkanması nedeniyle oluşan atık suyun Midi Deresi'ne deşarj edilerek çevrenin kirletildiği tespit edilmiş olup, söz konusu firmaya 2872 sayılı Çevre Kanunu mevzuatı kapsamında 354 bin TL idari yaptırım kararı uygulandı. Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, Boyluca köyü Midi Deresi'nde görülen balık ölümlerini araştırmak için bölgeden alınan su ve balık numunelerini il dışındaki laboratuvara göndermiş, gelen sonuçlarda 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuatındaki maddelerde belirlenmiş alıcı ortamda olmaması gereken yasaklı maddelerin referans değerlerinin üstünde çıktığı tespiti yapılması üzerine ilgili kanun gereği Yıldız Bakır Madencilik Sanayi A.Ş’ne 50 bin TL idari para cezası uygulandı” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca firma hakkında her iki kanuna muhalefet etmesi nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün alanda her ay düzenli olarak kontrol yaptığı da kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dünyada sayılı olan damla taş mağarası ziyaretçilerini ağırlıyor
YEREL HABERLER Dünyada sayılı olan damla taş mağarası ...
Gümüşhane’de trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de trafik kazası: 4 yaralı
Gümüşhane’de kuşun yılanı yuvasına sokmamak için mücadelesi kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de kuşun yılanı yuvasına sokmamak için ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X