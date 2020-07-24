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Gümüşhane’de 11 kişinin testinin pozitif çıktığı mahalle karantinaya alındı Gümüşhane’de merkeze bağlı Kaletaş köyüyle birlikte karantina altındaki yerleşim yeri 2 oldu

İHA

Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki bir mahallede 11 kişinin korona virüs testi pozitif çıkınca mahalle karantinaya alındı.

Gümüşhane’de 11 kişinin testinin pozitif çıktığı mahalle karantinaya alındı Gümüşhane’de merkeze bağlı Kaletaş köyüyle birlikte karantina altındaki yerleşim yeri 2 oldu

Gümüşhane’nin Şiran ilçesindeki bir mahallede 11 kişinin korona virüs testi pozitif çıkınca mahalle karantinaya alındı.
Konuyla ilgili Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada Şiran ilçesine bağlı Erenkaya Mahallesinde 11 kişinin korona virüs (Covid 19) testinin pozitif çıktığı, yapılan filyasyon çalışmaları sonucu kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu mahallede karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği duyuruldu.
Erenkaya Mahallesinde ikamet eden veya il dışından buraya gelenlerin testlerinin pozitif çıkması ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle mahallede en az 14 gün sürmesi beklenen karantina tedbiri kararı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alındı ve saat 19.00 itibariyle bahse konu mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı.
Gümüşhane’de 18 Temmuz günü merkeze bağlı Kaletaş köyünde 5 kişinin testi pozitif çıkınca köy korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınmıştı.

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