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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Barajın suları çekildi mahalle çöplerle başbaşa kaldı

İHA

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Torul Baraj gölünde enerji üretimine hız verilmesi ve su kaynaklarının azalmasıyla birlikte su seviyesi alçalınca baraj gölünün üzerinde yüzen çöpler adeta mahalleye miras kaldı.

Barajın suları çekildi mahalle çöplerle başbaşa kaldı

Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarındaki Torul Baraj gölünde enerji üretimine hız verilmesi ve su kaynaklarının azalmasıyla birlikte su seviyesi alçalınca baraj gölünün üzerinde yüzen çöpler adeta mahalleye miras kaldı.
Vauk dağından doğarak Gümüşhane kent merkezi, Torul ve Kürtün ilçelerini derin vadiler oluşturarak Giresun’un Tirebolu’ ilçesine ulaşarak 160 kilometre sonra Karadeniz’e dökülen ve Türkiye’nin en hızlı akan çaylarından birisi olan Harşit çayı üzerinde enerji üretmek amacıyla yapılan Torul Baraj gölünde enerji üretimine hız verilince barajın su seviyesi düştü.
Barajı besleyen Harşit çayı ve yan derelerdeki su kaynaklarının da azalmasıyla barajda su seviyesi yaklaşık 20 metre alçalırken, bir ay önce barajın üzerinde yüzen tonlarca çöp Torul ilçesine bağlı Çamlıca ve Köprübaşı mahallesindeki kıyılarda kaldı.
Doğduğu yerden itibaren geçtiği tüm köy, belde, ilçe ve il merkezinde kenarlarına ve çevreye atılan çöplerin yağmur yağışlarıyla birlikte taşınması sonucu baraj gölünün etrafındaki sahil bandı, tarım arazileri, bahçelerin bitişikleri ve koylar çöplerle doldu.
Önümüzdeki aylarda su seviyesinin daha da düşecek olmasıyla birlikte pis koku, çöl manzarası ve rüzgar eşliğinde toza maruz kalan mahalle sakinleri sorunlarının biran önce çözülmesi için ilgili ve yetkililerden yardım bekliyor.
Çamlıca Mahallesi sakinlerinden gazeteciyazar Turgay Bostan, bir ay öncesine kadar en üst seviyedeki baraj gölünün yüzeyinde gezen çöplerin su seviyesinin düşmesiyle birlikte ev ve bahçelerinin diplerinde kaldığını, baraj gölünün sahra çölünü andıran bir görüntüye büründüğünü söyledi.
Geçtiğimiz ay konunun basında yer almasının ardından ilgili genel müdürlüğün Torul Barajındaki bu sorunun çözümüne yönelik proje çalışmasına başladığına dair bilgi aldıklarını ve bu çalışmanın biran önce sonuçlanmasını istediklerini kaydeden Bostan, “2020 yılının yaz ortasındayız ve Torul Baraj gölünde şuanda değişen hiçbirşey yok. Yıllardır tekrarlanan manzara bu. Su seviyesi çok düştü, barajın çevresi balçıkla kaplanmış, çöpler olduğu yerde duruyor. Biz Çamlıca ve Köprübaşı Mahallesi sakinleri olarak bu durumdan oldukça muzdaribiz. Defalarca yetkililere yaptığımız başvurulardan olumlu cevap alamadık. Şirket özel bir şirket olduğu için elbette enerji üretmek isteyecektir. Bunun için de su seviyesini olduğundan fazla düşürüyor. Bu yönetmeliklere aykırı. Bunu denetleyecek olan kurum denetimini yapmalı. Denetimsizlik yüzünden burada her yıl bir çevre felaketi yaşandığını hep birlikte görüyoruz. Bu feci manzaranın yeniden yaşanmaması için ilgili kurum ve kuruluşları göreve davet ediyoruz” dedi.

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