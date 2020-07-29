Gümüşhane’de şimşekler geceyi gündüze çevirdi Kent merkezinde 15 dakikada metrekareye 6 kilogram yağış düştü

Gümüşhane’de akşam saatlerinde başlayan ve 15 dakika boyunca etkili olan yağmur yağışı sırasında çakan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi.

Saatler 22.00’yi gösterirken başlayan yağmur yağışı kent merkezinde etkili oldu. 15 dakikalık kısa bir sürede metrekareye 6 kilogram yağış düşerken, yağmur yağışıyla birlikte zaman zaman dolu yağışı da gerçekleşti. Gün boyunca sıcak havanın etkili olduğu Gümüşhane’de en yüksek sıcaklık 31 santigrat derece olarak ölçülürken, yağış anında hava 14 derece birden soğuyarak 17,1 derece olarak ölçüldü.

Yağışla birlikte derin bir vadinin yamaçlarına kurulu olan kent merkezinde tüm yollardan adeta sel suları aktı.

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