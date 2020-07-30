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Gümüşhane’de bayram tedbirleri denetlendi Vali Taşbilek sürücülere tavsiyelerde bulundu, hediyeler verdi

İHA

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, şehrin giriş ve çıkışında bulunan trafik uygulama noktalarında Kurban Bayramı nedeniyle alınan tedbirleri denetleyerek vatandaşların bayramını kutladı, kentin coğrafi tescilli ürünü pestil ve köme hediye etti ve çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Gümüşhane’de bayram tedbirleri denetlendi Vali Taşbilek sürücülere tavsiyelerde bulundu, hediyeler verdi

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, şehrin giriş ve çıkışında bulunan trafik uygulama noktalarında Kurban Bayramı nedeniyle alınan tedbirleri denetleyerek vatandaşların bayramını kutladı, kentin coğrafi tescilli ürünü pestil ve köme hediye etti ve çeşitli tavsiyelerde bulundu.
Beraberinde İl Emniyet Müdürü Celal Taşci ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Aydın Kutlu ile ilk olarak İkisu mevkiinde Trabzon istikametinden gelen araçların kontrol edildiği Emniyet ve Jandarma ortak uygulama noktasını ziyaret eden Vali Taşbilek, kontrol amaçlı durdurulan araçlarda seyahat eden vatandaşlarla sohbet etti.
Özellikle şehirlerarası seyahat eden vatandaşlara hayırlı yolculuklar dileyerek bayramlaşma sırasında kucaklaşmamaları gerektiğini, maske, temizlik ve mesafe kurallarına riayet etmelerinin yanında trafik kurallarına uymalarını isteyen Vali Taşbilek, vatandaşlara Gümüşhane’nin coğrafi işaretli ürünü olan pestil ve köme hediye etti.
Daha sonra Erzurum, Erzincan istikametinden gelen araçların kontrol edildiği Akçakale uygulama noktasına giden Vali Taşbilek, buralardaki denetleme defterlerini de imzaladı.
Vali Taşbilek, programın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Kurban Bayramı nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından ülkenin dört bir tarafında olduğu gibi Gümüşhane’de de çeşitli tedbirler alındığını söyledi.
Vatandaşları seyahatleri sırasında daha duyarlı bir şekilde, emniyet kemerlerini takmış vaziyette ve kurallara uyar şekilde görmenin kendilerine büyük bir memnuniyet verdiğini kaydeden Vali Taşbilek, “Kurban Bayramı döneminde ülkemizin her yerinde İçişleri Bakanlığımızın direktifleriyle çok büyük tedbirler alındı. Bizde bu tedbirlerin bir parçası olarak ilimizde bunları takip ediyoruz. Temel amacımız vatandaşlarımızın bayram süresince can ve mal emniyetini tesis ederek huzurlu, güvenli, sağlıklı bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak. Bayram döneminde sevdiklerine güzellik içerisinde kavuşmalarını sağlamak. Bu bağlamda bütün arkadaşlarımız fedakarca çalışıyor” dedi.

“Bu bayram sevgimizi uzaktan ifade edelim”
Vatandaşlara da çeşitli tavsiyelerde bulunan Vali Taşbilek, “Geçen Ramazan Bayramında ülkemizde yüzyüze bayramlaşmayı yaşayamadık. Covid19 salgınıyla ilgili yaşanan sıkıntılardan dolayı sokağa çıkma kısıtlaması söz konusuydu. İnsanlar birbiriyle bayramlaşma fırsatı yakalayamadı. Bu bayram çok şükür birbirimizle yüzyüze bayramlaşma nimetimiz, fırsatımız var. Vatandaşlarımızdan istirhamımız sevdiklerimize sarılmayalım, kucaklamayalım. Onları koruyabilme noktasında temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet edelim. Bu bizim için çok önemli. Pandemi sürecini hep birlikte el birliğiyle atlatabilmek için, salgının olumsuz etkilerini en aza indirebilmek için devletimizin, Sağlık Bakanlığımızın, Bilim Kurulumuzun bizlere önerdiği, tavsiye ettiği ve uymamız gereken kurallara muhakkak uyalım. Bayram sevgidir, kucaklaşmadır, beraberliktir. Ama bu bayram sevgimizi uzaktan ifade edelim. Bu konuya çok dikkat edelim. Yolculuk yapan vatandaşlarımız da kurallara uysunlar. Emniyet kemerleri bağlı, şerit ihlalleri yapmadan gitsinler. Kurban Bayramı’nın ülkemize ve Gümüşhanemiz başta olmak üzere tüm insanlığa hayır ve huzur getirmesini, pandemi sürecinin selametle atlatılmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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