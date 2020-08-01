Gümüşhane’de Kaletaş köyündeki karantina tedbiri sonlandırıldı

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Gümüşhane’nin merkeze bağlı Kaletaş köyünde Covid19 salgını nedeniyle 18 Temmuz’da alınan karantina tedbiri sonlandırıldı.

Gümüşhane Valiliği, köyde 18 Temmuz tarihinde 5 kişinin yeni tip korona virüs (Covid19) testinin pozitif çıkmasının ardından korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınan köyde bu tedbirlerin 1 Ağustos tarihi akşam saatleri itibariyle sonlandırıldığını duyurdu.

İl merkezine 33 kilometre uzaklıktaki köyün giriş ve çıkışları bu süreçte İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği kapatılmıştı. Sürecin sonlanmasıyla birlikte köyde hayat normale döndü.

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