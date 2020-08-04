Gümüşhane'de 21 bin kişi ören yerlerini gezdi

Yılın her mevsiminde ziyaretçilerine ayrı güzellikler sunan Gümüşhane’de 4 günlük bayram tatilinde ziyaretçilerin kayıt altına alındığı turistik ve ören yerlerini 21 bin kişi ziyaret etti.

Yaylaları, tarihi eserleri, antik kentleri, mağaraları ve ören yerleriyle adeta cennetten bir parça olan Gümüşhane dağları 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü bünyesindeki Tomara Şelalesi, Limni Gölü ve Çağlayandini Şelalesi Tabiat Parklarında ziyaretçi sayısının 10 bine yaklaştığı 4 günde dünyaca ünlü Karaca Mağarasını 5 bin, Torul Kalesi Cam Seyir Terasını ise 6 bin kişi ziyaret etti.

Özellikle sahil kentlerinde sıcak ve nemden kaçan vatandaşlarla gurbetten memleketine gelenlerle birlikte il genelinde yaylalar başta olmak üzere 50 binden fazla bir hareketlilik olduğu değerlendiriliyor.

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