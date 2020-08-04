Gümüşhane´de 1 köy karantinaya alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,(DHA) GÜMÜŞHANE´de, merkeze bağlı Boğalı köyü, koronavirüs vakası görülmesi üzerine karantina altına alındı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vakası görülen Boğalı köyünde, karantina uygulanmasına karar verdi. Kararla ilgili Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz merkez ilçe Boğalı köyünde yaşayan bazı vatandaşlarımızın Covid -19 testi pozitif çıkmıştır. Filyasyon çalışmaları neticesinde, kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu köyde bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanacaktır" denildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Gümüşhane

2020-08-04 17:15:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.