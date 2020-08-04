Gümüşhane´de 1 köy karantinaya alındı

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,(DHA) GÜMÜŞHANE´de, merkeze bağlı Boğalı köyü, koronavirüs vakası görülmesi üzerine karantina altına alındı.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vakası görülen Boğalı köyünde, karantina uygulanmasına karar verdi. Kararla ilgili Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz merkez ilçe Boğalı köyünde yaşayan bazı vatandaşlarımızın Covid -19 testi pozitif çıkmıştır. Filyasyon çalışmaları neticesinde, kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu köyde bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanacaktır" denildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Gümüşhane
2020-08-04 17:15:53
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.