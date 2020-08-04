Gümüşhane'de ot yangınında arazi küle döndü

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Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE'nin merkeze bağlı Yeşildere köyünde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, yaklaşık 10 dönümlük ağaçlık arazi zarar gördü.

Kentte Yeşildere köyü, Ekşisu mevkisinde akşam saatlerinde, tarımla uğraşanlar, topladığı atık otları yakmak için ateşe verdi. Otların yandığı sırada, rüzgarın etkisiyle alevler, çevredeki tarım arazilerine sıçradı. Vatandaşlar, yangını söndürmekte başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, arazideki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında, yaklaşık 10 dönümlük ağaçlık arazi hasar gördü.

Köy sakinlerinden Aslı Yağlıdere, evinin önünde oturduğu sırada alevleri fark ettiğini belirterek, ilk önce suyla müdahale ettiklerini ve itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle alevlerin söndürüldüğünü söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR

2020-08-04 18:34:01



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