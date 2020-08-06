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İstanbul'dan memleketine gelmişti ama günlerdir kendisinden haber alınamıyor Giresun'un Şiran ilçesi Kadıçayırı köyünde 8 gün önce kaybolan Servet Kaya’yı arama çalışmaları devam ediyor

İHA

İstanbul'dan memleketine gelmişti ama günlerdir kendisinden haber alınamıyor Giresun'un Şiran ilçesi Kadıçayırı köyünde 8 gün önce kaybolan Servet Kaya’yı arama çalışmaları devam ediyor

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde 8 gündür kayıp olan vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor. Kaybolduğu Kadıçayırı köyünün etrafını karış karış arayan ekipler bir sonuca ulaşamazken ailesi görenlerin insaniyet namına haber vermelerini istedi.
İstanbul’da yaşayan ve yaz tatilini geçirmek üzere memleketi Şiran ilçesine bağlı Kadıçayırı köyüne gelen 3 çocuk babası 60 yaşındaki Servet Kaya, 30 Temmuz günü öğlen saatlerinde evinin önünden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Olay gününden itibaren hem İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri hem Jandarma ekipleri köyü ve civarını didik didik ararken, arama çalışmalarına iz takip köpeklerinin yanısıra AFAD’ın kadavra köpeği de dahil oldu.
Termal kameralarla ve dronlarla da arama çalışması yapılmasına, civardaki her taşın altına bakılmasına rağmen Kaya’ya ait en ufak bir belirtiye rastlanmaması umutların azalmasına neden olurken, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullanan Kaya’nın kimlik kartını, banka kartını hatta takma dişlerini bile almadan kaybolması kafalarda soru işareti bıraktı.

“Daha önce böyle bir şey yapmamıştı”
Gümüşhane ve Erzurum AFAD ile Jandarma ekiplerinin arama çalışmaları aralıksız devam ederken, kayıp Servet Kaya’nın eşi Rafet Kaya (53) “En son gün sabah kahvaltısını yaptıktan sonra ben oğlumla Şiran’a gittim. O da iş elbiselerini giydi ve tarlaya gitti. Şiran’dan geldiğimizde yoktu evde. En son abisi gördü başka da gören yok. Nereye gitti bilmiyoruz. Daha önce böyle bir şey yapmamıştı. 2 aydır psikiyatri doktorunun verdiği ilaçları içiyordu” dedi.

“Kaybolduğu sabah çok keyifliydi”
İstanbul’da yaşadıklarını ve yaz aylarında köye geldiklerini kaydeden Kaya, “Aramızda herhangi bir tartışma da olmadı. Hatta kaybolduğu sabah çok keyifliydi. 'Git maaşımı çek' dedi. Kurban kesecektik, parayı çekin gelin dedi yolculadı. Bir haftadır aranıyor. Görenlerden, devlet büyüklerimizden bize yardım etmesini istiyoruz” diye konuştu.

“Üzerinde çizgili siyah pantolon, kısa çizme, lacivert kareli gömlek vardı”
Yeğeni Gökhan Kaya ise bir haftadır dağ tepe aradıkları amcalarını hala bulamadıklarını belirterek, “Biran önce ölü veya diri bulunmasını istiyoruz. Bir haftadır asılsız ihbarlar bizi de yordu. Sürekli gelen ihbarlara gidiyoruz deli divane olduk. Bizde nereye gideceğimizi şaşırdık, yorulduk. Nereye gittiğini de tahmin edemiyoruz. Biran önce bulunması için devlet büyüklerimizden yardım talep ediyoruz. Amcam cep telefonu kullanmıyor. Yanına kimlik kartını bile almadı. Ağzındaki takma dişleri de evde kaldı. Bu adam bir haftadır ne yapıyor bilmiyoruz? Telefonu yok, kimliği yok, banka kartı yok. Bulamıyoruz. Üzerinde çizgili siyah pantolon, kısa çizme, lacivert kareli gömlek vardı” ifadelerini kullandı.
Abisinin oğlu Ayhan Kaya da “Sabah kahvaltı yaptı, keyfi yerindeydi. Tarlada arpa destelerini topluyordu. Ondan sonra geldik yok. Yarım saat içerisinde kayboldu. Hemen aramaya başladık ama sonuç yok. Çok temiz, yardımsever bir insandı. Rahatsız olmasına rağmen tarlalarda yardımcı oluyor, hayvanları otlatıyordu. Böyle bir şey hiç aklımıza gelmedi” şeklinde konuştu.
Durmaksızın Servet Kaya’yı arayan yetkililer ise görenlerin 0 456 213 45 48 numaralı telefona yada 156 Jandarma ve 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesini istedi.

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