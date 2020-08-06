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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’de geniş kapsamlı koronavirüs denetimi yapıldı

İHA

Gümüşhane'de İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve Belediye Başkanı Ercan Çimen tarafından koronavirüs tedbirlerine yönelik geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Gümüşhane’de geniş kapsamlı koronavirüs denetimi yapıldı

Gümüşhane’de İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve Belediye Başkanı Ercan Çimen tarafından koronavirüs tedbirlerine yönelik geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi.
İl merkezi ve ilçelerde eş zamanlı gerçekleştirilen denetim çalışmasına oda başkanları, ilgili kurum amirleri ve çok sayıda güvenlik görevlisinden oluşan denetim ekibi eşlik etti.
Vali Taşbilek ve Başkan Çimen’in yönetiminde şehrin en işlek caddeleri olan Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet caddesinin bir kısmında gerçekleştirilen denetim faaliyetinde başta marketler, lokantalar, fırınlar, pastaneler, parklar, ulusal marketler gibi vatandaşların sıklıkla bulunduğu mekanlar olmak üzere tüm iş kollarına ait işletmeler denetlendi.
Cadde boyunca işletmeleri tek tek denetleyen Vali Taşbilek ve beraberlerindeki heyet maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı noktasında kapsamlı inceleme yaparak işletme sahiplerini uyardı.
Kurallara uyan işletmelerin sahiplerine vatandaşların sağlığına önem verdikleri ve örnek oldukları için teşekkür eden Vali Taşbilek, gördüğü eksikleri tek tek not ettirerek denetimlerin devamlı yapılması için ilgililere talimat verdi. Denetimler sırasında kentin renkli simalarından Hamdi Koyun’un maske takmadığını gören Vali Taşbilek’in Hamdi’ye maske taktırması renkli görüntüler oluşturdu.

“Temizlik, maske, mesafe kuralına mutlaka uyalım”
Hem esnafı hem vatandaşları uyararak denetimlerin amacının Gümüşhane’de yaşayan insanların sağlığını korumak, koronavirüs salgınının bulaşma riskinin azalmasına yönelik yapılan çalışmalarla, alınan tedbirleri yerinde görerek, esnafa ve vatandaşlara rehberlik edici faaliyetlerde bulunmak olduğunu kaydeden Vali Taşbilek, gazetecilere yaptığı açıklamada vatandaşlardan temizlik, maske, mesafe kuralına mutlaka uymalarını istedi.
Alınacak küçük tedbirlerle çok büyük işler yapılacağını, insanların hayatının korunacağının altını çizen Vali Taşbilek, "Sağlık Bakanlığımızın, Bilim Kurulumuzun insanlarımız için aldığı özel tedbirler, özel kurallar var. Bu tedbirleri devam ettirmemiz, aksatmadan yürütmemiz, ihmale ve gevşekliğe yer vermememiz, yeni normalde temizlik maske mesafe dediğimiz 3 unsurun bizim için çok kıymetli olduğunu idrak etmemiz ve bu doğrultuda hareket etmemiz gerekiyor. Bu denetlemelerimize sürekli devam edeceğiz. Sonuçlarını da takip edeceğiz. İlimizi pandeminin olumsuz etkinlerini azaltma noktasında herkes elinden geleni yapıyor, üzerine düşeni yapıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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