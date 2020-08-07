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Gümüşhane'de günlerdir kayıp olan şahıs ölü bulundu

İHA

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde 9 gün önce kaybolan Servet Kaya, ormanlık alandaki bir ağacın altında ölü olarak bulundu.

Gümüşhane'de günlerdir kayıp olan şahıs ölü bulundu

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde 9 gün önce kaybolan Servet Kaya, ormanlık alandaki bir ağacın altında ölü olarak bulundu.
İstanbul’da yaşayan ve yaz tatilini geçirmek üzere memleketi Şiran ilçesine bağlı Kadıçayırı köyüne gelen 3 çocuk babası 60 yaşındaki Servet Kaya, 30 Temmuz günü öğlen saatlerinde evinin önünden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı.
Olay gününden itibaren hem İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri hem Jandarma ekipleri köyü ve civarını didik didik ararken, arama çalışmalarına Jandarma’nın iz takip köpekleri, dron ve termal kameraların yanı sıra AFAD’ın kadavra köpeği de dahil olmuş fakat Kaya’ya ait en ufak bir ize rastlanamamıştı.
Kimlik kartını, banka kartını ve takma dişlerini bile almadan kayıplara karışan Kaya’nın cansız bedenine bugün öğle saatlerinde köyün yaylasına giden patika yolda arama yapan ekipler ulaştı.
Olay Yeri İnceleme Ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerindeki incelemesinin ardından Kaya’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Şiran Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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