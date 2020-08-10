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Gümüşhane’de trafik kazası: 3 yaralı Otomobili dereye uçmaktan yol kenarındaki ağaç kurtardı

İHA

Gümüşhane’de trafik kazası: 3 yaralı Otomobili dereye uçmaktan yol kenarındaki ağaç kurtardı

Gümüşhane’de kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarpıp devirerek dereye yuvarlanmaktan kurtuldu. Kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Trabzon istikametinden Gümüşhane’ye giden Alperen Erdem (23) yönetimindeki 34 AK 6910 plakalı otomobil, Canca Mahallesi Kanberli Köprüsü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Harşit Çayına doğru savruldu. Yol kenarındaki akasya ağacına çarparak yavaşlayan ve kırarak altına ağaca takılı kalan otomobil dere yatağına düşmekten son anda kurtuldu.
Olay yerine gelen Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekiplerinin aracı sabitleyerek dere yatağına düşmesini engellemesinin ardından 112 Acil Servis görevlileri otomobilde bulunan sürücü Erdem ve Yunus Emre Çalık’a (19) ilk müdahalelerini yaptıktan sonra Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına aldı.
Otomobilde sıkışan Ömer Faruk Çalık ise hem İtfaiye hem de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından yaklaşık 1,5 saat süren zorlu çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarılarak Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına aldı.
Olayın ardından GümüşhaneTrabzon karayolunda uzun süre trafik akışı kontrollü sağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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