Gümüşhane Emniyeti telefon dolandırıcısını kıskıvrak yakaladı Bir gün önce Gümüşhane’de dolandırıcılık yapan şahıs ertesi gün Erzincan’da yakalandı

Gümüşhane’de kendisini savcı olarak tanıtıp bir vatandaşın evinden 30 bin liralık ziynet eşyasını alan şahıs Erzincan’da kaldığı otelde kıskıvrak yakalandı.

Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son zamanlarda kendisini hakim, savcı veya polis olarak tanıtmak suretiyle özellikle yaşlı vatandaşları hedef alarak telefon dolandırıcılığı yöntemiyle mağduriyet oluşturan suç örgütlerine ağır darbe vurdu.

Alınan bilgiye göre 9 Ağustos günü Gümüşhane il merkezinde telefonla dolandırıcılık konusu ile ilgili N.Ö. isimli bayan şahsın müracaatını değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kendisini savcı olarak tanıtan ve ikametindeki 30 bin liralık ziynet eşyasını alan O.K isimli şahsı yakalamak için çalışma yaptı.

Yapılan kamera ve alan çalışması neticesinde şüpheli O.K’nin Antalya’dan Gümüşhane’ye geldiği, Trabzon il merkezi ve ilçeleri ile Erzincan ilinde de yine aynı yöntemle telefon dolandırıcılığına teşebbüste bulunduğu, şahsın yurtdışı kaynaklı numaralarla yönlendirildiğini belirleyen ekipler takipli çalışma sonucu şüpheli O.K’yi olaydan bir gün sonra Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde kaldığı otelde düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli O.K’nin yurtiçi ve yurtdışı bağlantıları tespit edilirken, yurt dışı bağlantılı olduğu Y.Y ve Antalya’dan yönlendirildiği belirlenen şüpheliler Y.K. ve O.Z’nin kimlik bilgilerini tespit eden Gümüşhane Emniyeti konuyu ilgili birimlerle bildirdi. O.K ile bağlantılı Y.Y., Y.K ve O.Z’nin yakalanması için birimler arası koordineli çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

Emniyette sorgusu tamamlanan şüpheli O.K Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

