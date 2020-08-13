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Gümüşhane’de düğünlere koronavirüs sınırlaması Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il genelindeki düğünler en fazla 2 saat içerisinde bitecek

İHA

İl genelinde 6 yerleşim yeri karantina altına olan Gümüşhane'de olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde salon ve kır düğünlerinin süresini 2 saatle sınırlandırdı.

Gümüşhane’de düğünlere koronavirüs sınırlaması Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il genelindeki düğünler en fazla 2 saat içerisinde bitecek

İl genelinde 6 yerleşim yeri karantina altına olan Gümüşhane’de olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde salon ve kır düğünlerinin süresini 2 saatle sınırlandırdı.
Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda alınan karar gereği il, ilçe merkezi, mahalle ve köy sokaklarında, düğün salonları ve kır bahçelerinde yapılacak düğün, gelin alma, kına, nişan, sünnet düğünü gibi etkinlikler bugünden itibaren 2 saati geçmeyecek şekilde yapılacak.
Daha önce alınan karar gereği en erken 10.00 en geç 23.30’a kadar sürecek olan bu tür faaliyetlerde bu saatler haricinde vatandaşların düğün yapılacak alanlarda toplu olarak bulunmaması için kolluk kuvvetleri tarafından gerekli önlemler de alınacak.
Gümüşhane’de yapılan düğünlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske atıldığı, bu nedenlere bağlı olarak bazı mahalle ve köylerin karantinaya alınmak zorunda kalınması nedeniyle böyle bir karar alındığı ifade edilirken, alınan bu tedbirlere uymayanlarla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilerek kanuni işlem yapılacağı ve adli işlemlerin başlatılacağına dair karar oy birliğiyle alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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