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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karantinaya uymadılar cezayı yediler

İHA

Karantinaya uymadılar cezayı yediler

Gümüşhane’nin Şiran ilçesine bağlı Çakırkaya köyünde yaşayan ve Covid19 nedeniyle izolasyona tabi tutulan bir aile jandarmanın kontrolünde evde bulunamayınca hem 5 bin 550 liralık idari para cezasına çarptırıldı ve adli işlem başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Şiran ilçesi Çakırkaya köyünde yaşayan ve Korona virüs nedeniyle karantinada tutulan bir aile Jandarma ekiplerinin köy muhtarıyla beraber yaptığı kontrolde evde bulunamadı. Yapılan incelemede Erzincan'a gittikleri tespit edilen aileyle telefon irtibatı kurularak dönmeleri sağlanarak hem idari para cezası uygulandı hem de adli işlem başlatıldı. İdari para cezasının Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırılıktan 5 kişilik aileye toplamda 5 bin 550 TL olarak uygulandığı öğrenildi.
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek olayın ardından yaptığı açıklamada, Covid19 pozitif tanısıyla evlerinde izlenen vatandaşların ve pozitif vakalarla temaslı oldukları tespit edilen vatandaşların kesinlikle evlerinden çıkmamaları ve gerek kendi sevdiklerinin gerekse toplumun diğer fertlerinin sağlığı açısından izlem kurallarına titizlikle uymalarının son derece önemli olduğunu ifade etti.
Sağlık görevlileri, kolluk kuvvetleri ve muhtarlarla konunun takipçisi olduklarını, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları gereği de pozitif ve temaslı vakaların evlerinde kalmalarını takip amacıyla köy ve mahallelerde kontrol grupları oluşturma hazırlıklarına başladıklarını kaydeden Vali Taşbilek, duyarlı vatandaşların da kendilerine her zaman yardımcı olduklarını dile getirdi.

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