Belediye Başkanı, koronavirüse yakalandı, dua istedi



Uğur AYDIN/TORUL (Gümüşhane) , (DHA) -GÜMÜŞHANE´nin Torul ilçesi Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını ve karantinada olduğunu duyurdu.

Torul Belediye Başkanı MHP´li Evren Evrim Özdemir, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Başkan Özdemir, şunları kaydetti:

"Koronavirüs testlerim pozitif çıkmıştır. Bu sürecin ciddiyetini ortaya koyabilmek adına, siz değerli kardeşlerime bu haberi birinci ağızdan vermek, salgın ciddiyetini yeniden paylaşmak, anlatmak istedim. Covid-19 süreci henüz bitmedi. Evlerinizden maskesiz çıkmamanızı, kendinizi, çocuklarınızı ve sevdiklerinizi etkilememenizi, ölümcül sonuçlar doğurabilecek tüm toplu yaşam faaliyetlerinden uzak durmanızı bir kez daha rica ediyorum. Hastalığıma ilişkin karantina sürecim, bu hastalığa yakalanan tüm vatandaşlarımız gibi başlamıştır. Karantina sürecim bittiğinde, yine direkt sizlerle paylaşacağım ve Torul için çalışmaya devam edeceğim. Allah´a emanet olun. Dualarınızı eksik etmeyin." DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Torul

2020-08-15 16:58:44



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