Gümüşhane’de 3 ayrı trafik kazası: 6 yaralı

Gümüşhane’de meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
İlk kaza GümüşhaneBayburt karayolunun Kale köyü yol ayrımına yakın bir noktada gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Kale köyünde fırıncılık yapan Mustafa Kemal Kudu yönetimindeki 29 DA 740 plakalı aracın lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan araç Kale köyü yol ayrımına yakın bir noktadan bahçeye yuvarlandı. Kazada sürücü Kudu ile araçta bulunan Ensar Güner hafif şekilde yaralandı.
Bu kazadan birkaç saat sonra AlucraŞiran karayolunun Sarıca köyü mevkiinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan Nurettin Sevindik yönetimindeki araç kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan sürücü Sevindik ile araçta bulunan eşi Seher Sevindik Şiran Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Aynı saatlerde gerçekleşen bir diğer kazada ise ŞiranKelkit karayolunun Kavakpınarı köyü mevkiindeki yol çalışması sırasında mıcıra kapılan Nevzat Yıldırım yönetimindeki 29 AJ 108 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Yıldırım ve eşi Çeşminaz Yıldırım yaralanarak Şiran Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.