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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemi sürecinde doğa yürüyüşlerine ilgi arttı

İHA

Gümüşhane'de yeni tip Korona virüs salgını nedeniyle bunalan vatandaşlar rahatlamak için kendilerini doğa yürüyüşlerine verdi.

Pandemi sürecinde doğa yürüyüşlerine ilgi arttı

Gümüşhane’de yeni tip Korona virüs salgını nedeniyle bunalan vatandaşlar rahatlamak için kendilerini doğa yürüyüşlerine verdi.
Kent merkezinde 10 yıldan fazla süreden beri kesintisiz olarak iki haftada bir doğa yürüyüşleri düzenleyen Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi sporcular sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak doğa yürüyüşleri yapmaya devam ediyor.
Her etkinlikte bir önceki programdan daha fazla katılımcının iştirak ettiği doğa yürüyüşlerinde bu haftaki rotada sporcular kentin simge zirvelerinden bin 970 metre rakımlı Kuşakkaya zirvesine çıkarak kent merkezinin etrafında yay çizdi.
Oldukça zorlu bir parkur olması nedeniyle kısıtlı katılımcının kabul edildiği etkinlikte çok sayıda sporcu geri çevrilmek zorunda kalırken, 23 kişinin katıldığı etkinlik Eskibağlar Mahallesinden başladı.
Halgent Şelalesinden Kabanbaşı mevkiine ulaşan sporcular buradan oldukça dik zirveleri aşarak Kuşakkaya tepesine ulaştı. Bozkaya mevkiinden Kent Ormanına ulaşan sporcular burada yanlarında taşıdıkları yiyecekleri yedikten sonra Kızılköy, Hamzalı, Pirili rotasını takip ederek 7,5 saat sonra kent merkezinde 14 kilometrelik faaliyetini sonlandırdı.
Güzergah, parkur zorluğu ve katılımcıların güler yüzü ile mükemmel bir faaliyeti icra ettiklerini kaydeden Bayburt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Fatoş Cebeci, “Memleketim Giresun’dan Bayburt’a giderken Gümüşhane yolumun üzerinde. Dağların arasında bir şehir. Açıkçası insan şehri kuşatan o tepelerde ne olduğunu merak ediyor. Bugün GÜDAK ekibiyle keyifli bir yürüyüş rotasında o tepeleri keşfetme fırsatım oldu. Taşına bastım, kokusunu duydum, dalı kolumu çizdi, elmasından eriğinden yedim yani Gümüşhane’yle tanış olduk bugün. Artık biliyorum ki yolumun üstünde o tepelere tekrar baktığımda bu kez aklıma tanıdık bir şeyler gelecek. Nezaketleri ve dost canlısı tavırları için tüm katılımcılara çok teşekkür ederim” dedi.
Yıllardır kesintisiz devam ettikleri doğa yürüyüşlerine pandemi sürecinde ilginin arttığını, insanların kendilerini güçlendirmek, ciğerlerini temizlemek için doğaya ilgi gösterdiğini ifade eden GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut ise “Covid19 virüsünden dolayı insanların kendilerini sürekli toplumdan tecrit ederek korunmaya çalıştığı bu dönemde GÜDAK olarak sosyal mesafeyi koruyarak doğa yürüyüşlerini devam ettirmeye çalışıyoruz. Bir önceki tırmanışını Ağrı dağına yapan ekibimiz bu hafta da kenti kuşbakışı izleyen simgelerden Kuşakkaya zirvesine tırmandı. Bin 970 rakımlı Kuşakkaya zirvesine oldukça diklikteki tırmanışı zorlanarak yapan sporcularımız ciğerlerini temiz havayla yenileyerek pandemiye karşı ciğerlerini korumaya aldılar” diye konuştu.
Yürüyüşün rehberliğini yapan Gümüşhaneli iş insanı ve yöre sakini Muammer Gürmen de gençlik yıllarında sürekli kullandığı bu patikalarda GÜDAK ekibine rehberlik yaparak hem çocukluk hem gençlik anılarını tazeleyip hem de kendini yenilediğini ifade etti.

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