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Gümüşhane’de 65 yaş üzeri vatandaşlara kısıtlama Gümüşhane’de Covid-19 whatsapp ihbar hattı kuruldu

İHA

Gümüşhane'de Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il genelinde 65 yaş üzeri vatandaşlara çeşitli kısıtlamalar getirildi, covid19 whatsapp ihbar hattı kuruldu.

Gümüşhane’de 65 yaş üzeri vatandaşlara kısıtlama Gümüşhane’de Covid-19 whatsapp ihbar hattı kuruldu

Gümüşhane’de Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il genelinde 65 yaş üzeri vatandaşlara çeşitli kısıtlamalar getirildi, covid19 whatsapp ihbar hattı kuruldu.
Valilik web sitesinde yayımlanan karara göre 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar hastalığın bulaşma riskinin yüksek olduğu taziye, düğün, nişan, sünnet düğünü gibi toplu organizasyonlara katılımlarının 20 Ağustos 2020 tarihi itibariyle kısıtlanırken, gelin ve damadın anne, baba, anneanne ve babaannesinin bu yasaktan muaf tutulması kararlaştırıldı.
Kararda ayrıca 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların il merkezi ve ilçelerde kurulan pazar yerlerine yoğunluğun yaşandığı saat 14.00’den sonra gitmeleri de yasaklanırken, toplu taşıma araçlarının bulaş riskini artırması nedeniyle 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların 16.0018.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmamaları kararı verildi.
Yine kurumun web sitesinde yer alan duyuruyla da Covid19 tedbirlerine yönelik ihlallerin 0 456 213 59 19 numaralı Gümüşhane Valiliği Whatsapp ihbar hattına bildirilmesi istendi.
Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
“Covid19 virüsü insanlığı tehdit etmeye devam ediyor. Bu tehdide karşı ülkemiz örnek bir mücadele yürütüyor. Gümüşhane olarak biz de Covid19 Salgınıyla daha iyi mücadele etmenin gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda, bir dizi tedbirler aldık, uyguladık ve titizlikle de uygulamaya devam ediyoruz. Salgının seyrine göre yeni tedbirler almaya ve uygulamaya devam edeceğiz. Bu konuda tüm kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği halindeyiz ancak, görünmeyen bu düşmanı yenmek için birlikte mücadele etmek zorundayız. Bunun için sizleri seferberliğe davet ediyoruz. Lütfen temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyalım. Uymayanları uyaralım. Bu konuda gördüğümüz ihlalleri, hayata geçirdiğimiz 0456 213 59 19 numaralı Gümüşhane Valiliği Whatsapp İhbar Hattımıza bildirmenizi istirham ediyoruz. Bu hatta gelen mesajlar, ilgili denetim ve kontrol birimlerimizce takibi yapılarak çözüme kavuşturulacaktır. İnşallah, el birliğiyle mücadele edip virüsü yeneceğiz. Sağlıklı günler diliyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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