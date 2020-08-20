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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’de 3 belde karantinaya alındı

İHA

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Söğütlü, Gümüşgöze ve Ünlüpınar beldeleri korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Gümüşhane’de 3 belde karantinaya alındı

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Söğütlü, Gümüşgöze ve Ünlüpınar beldeleri korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Kelkit ilçesine bağlı Söğütlü, Gümüşgöze ve Ünlüpınar beldelerinde korona virüs testi pozitif çıkan vatandaşlar ve temaslılarının fazla olması nedeniyle beldeler karantinaya alındı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla söz konusu köyde bugün saat 20.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanması kararı aldı.
Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Kelkit ilçesi Söğütlü, Gümüşgöze ve Ünlüpınar beldelerinde pozitif ve temaslı vakaların çokluğundan dolayı virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bu akşamdan itibaren karantina tedbiri uygulanacaktır” denildi.
Alınan karantina kararıyla daha önce mahalle ve köylerin karantinaya alındığı Gümüşhane’de ilk kez belde düzeyinde karantina tedbiri uygulanmış oldu. Bahse konu beldeler giriş ve çıkışa kapatılırken karantina tedbirlerinin en az 14 gün süreceği öğrenildi.

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