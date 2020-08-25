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Sel şehidi Uzman Çavuş Tok, Gümüşhane´de son yolculuğa uğurlandı

DHA

Sel şehidi Uzman Çavuş Tok, Gümüşhane´de son yolculuğa uğurlandı


Tolga SAĞLAMSinan UÇARUğur AYDIN/KÖSE (Gümüşhane), (DHA) GİRESUN'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok (30), memleketi Gümüşhane´nin Köse ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. 
Giresun'daki sel felaketinde şehit olan Uzman Çavuş Tok için memleketi Gümüşhane'nin Köse ilçesindeki 15 Temmuz Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Gümüşhane Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökçek, AK Parti Gümüşhane milletvekilleri Hacı Osman Akgül ile Cihan Pektaş, AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, ilçe belediye başkanları ve şehidin hamile eşi Hacer ve oğlu Miraç (3), annesi Sema ile babası Kadir Tok katıldı. Acılı baba Kadir Tok, "Rabb'imden geldi, Rabb'ime gidiyor. Rabb'im tüm büyüklerimizden razı olsun" dedi. Kılınan namazın ardından şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok'un cenazesi, toprağa verildi.
Şehit Burak Tok´un, Giresun´a 1 ay önce tayininin çıktığı öğrenildi.
Giresun'da 22 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle aramakurtarma faaliyetine katılmak için bölgeye ulaşan Uzman Çavuş Burak Tok ile 4 jandarma personelinin bulunduğu araç, Tirebolu-Doğankent yolunun 12'nci kilometresinde menfezin çökmesi sonucu dereye düştü. Kayıp 3 jandarmanın cansız bedenine ulaşılmıştı.  DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Köse Tolga SAĞLAM-Sinan UÇAR-Uğur AYDIN
2020-08-25 14:27:50

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