Gümüşhane’de bir köy daha karantinaya alındı

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Babakonağı köyü Covid19 testi pozitif çıkan vatandaşlar ve temaslıları belirlenince karantina altına alındı.

Son günlerde Covid19 vakalarının arttığı ve sık sık karantina haberlerinin geldiği Gümüşhane’de Kelkit İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla Babakonağı köyünde saat 20.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanması kararı aldı.

Konuyla ilgili Valilik’ten yapılan açıklamada, “İlimiz Kelkit İlçesi Babakonağı köyünde pozitif ve temaslı vakaların çokluğundan dolayı, virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bu akşam 20.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanacaktır” denildi.

Köy giriş ve çıkışa kapatılırken karantina tedbirlerinin en az 14 gün süreceği öğrenildi.

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