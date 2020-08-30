Gümüşhane’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

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Gümüşhane’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98.yıldönümü sosyal mesafe kurallarına uyularak Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla kutlandı.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve Belediye Başkanı Ercan Çimen’in çelenkleri anıta sunduğu programda daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunması ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle tören sona erdi.

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