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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Torul’da kepçe gelin arabası oldu

İHA

Torul’da kepçe gelin arabası oldu

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde dünya evine giren iş makinesi operatörü damat, gelini evden kepçeyle alarak şehir turu attı.
Torul ilçesindeki Bulut Safası Düğün Salonunda dünya evine giren Soner ve Özge Gömleksiz çiftinin gelin arabası devasa iş makinesi oldu. Damat ile gelin kepçenin yükleme bölümüne yerleştirilen kanepeye binerek ilçe merkezinde tur attı ve salona gitti.
Torul Belediyesinde kepçe operatörü olarak görev yapan damat Soner Gömleksiz, düğüne renk katacağı düşüncesiyle kullandığı kepçeyi gelin arabası yaptı.
Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir’den gerekli izinleri aldıktan sonra iş makinesini süsleyen Gömleksiz, vatandaşların şaşkın bakışları arasında iş makinesinin yükleme kısmında eşi Özge Gömleksiz’le birlikte ellerindeki dev Türk bayrağı eşliğinde ilçe merkezinden geçerek düğün salonuna ulaşarak düğünlerini gerçekleştirdi.

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