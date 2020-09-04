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Gümüşhane’de geniş kapsamlı koronavirüs denetimi yapıldı Vali Kamuran Taşbilek: “Toplumumuzun birliğiyle, beraberliğiyle, dikkatiyle, düzeniyle bu hastalığından üzerinden geleceğiz”

İHA

Gümüşhane’de geniş kapsamlı koronavirüs denetimi yapıldı Vali Kamuran Taşbilek: “Toplumumuzun birliğiyle, beraberliğiyle, dikkatiyle, düzeniyle bu hastalığından üzerinden geleceğiz”

Gümüşhane’de İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında geniş kapsamlı yeni tip koronavirüs denetimi gerçekleştirildi.
“Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla yapılan denetleme faaliyeti Zafer Meydanındaki çay ocaklarıyla başladı. Cadde boyunca çay ocakları, marketler, pestil satıcıları, şarküteriler, taksiler, kasaplar, eczane ve diğer işletmeler maske, mesafe ve temizlik konusunda denetlenirken, vatandaşlara da bilgilendirme yapıldı, maske ve dezenfektan dağıtıldı.
Denetim faaliyetinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Taşbilek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun direktifleri çerçevesinde ülkenin her yanında eş zamanlı yapılan denetimlerin gün boyu devam edeceğini, bu genel denetlemenin haricinde de Gümüşhane’de her gün belirli periyotlar halinde denetim mekanizmasının devam ettirildiğini söyledi.
“Hasta olan vatandaşlarımız evlerinden çıkmasın”
Vatandaşlardan temizlik, maske ve mesafe kuralına özellikle uymalarını isteyen Vali Taşbilek, “Hayatın yeni normali bu. Bu normal çerçevesinde buna uymak zorundayız. Ayrıca pozitif vaka tanısıyla tedavi gören vatandaşlarımıza da sesleniyorum: Lütfen evlerinden çıkmasınlar. Sağlık kuruluşlarımızın ikaz ve uyarılarına, tavsiyelerine özellikle riayet etsinler. Filyasyona tabi olan vatandaşlarımızda evlerinde dursunlar. Onların dışarı çıkması demek hastalığın topluma yayılması demek. Bu da çok önemli bir sıkıntı oluşturuyor toplumumuz açısından. O insanlar açısından da büyük bir vebaldir. İnsanlarımızın hakkına girmeyelim diyoruz. Birbirimizi koruyalım” dedi.
“Toplumumuzun birliğiyle, beraberliğiyle, dikkatiyle, düzeniyle bu hastalığından üzerinden geleceğiz”
Herkesin kendini pozitif vaka olarak sayarak tedbirlerini ona göre geliştirmesini isteyen, ona göre kendini korurken toplumu da korumasını isteyen Vali Taşbilek, “Toplumumuzun birliğiyle, beraberliğiyle, dikkatiyle, düzeniyle bu hastalığından üzerinden geleceğiz. Bunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi noktasında hepimize görev düşüyor. Hepimiz tedbirlere titizlikle uymak zorundayız. Sağlık Bakanlığımızın ve bilim kurulunun önerilerine uyulduğu taktirde inşallah bunun olumsuz etkilerini en aza indireceğiz” şeklinde konuştu.
Denetleme faaliyetinde Vali Taşbilek’e Belediye Başkanı Ercan Çimen, GTSO Başkanı İsmail Akçay, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri eşlik etti.

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